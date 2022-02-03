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İnegöllü mobilyacılar ürünlerini Ukrayna'daki fuarda tanıtıyor - Son Dakika

İnegöllü mobilyacılar ürünlerini Ukrayna'daki fuarda tanıtıyor

03.02.2022 15:17
İnegöllü mobilyacılar ürünlerini Ukrayna'daki fuarda tanıtıyor

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinden sektör temsilcileri, Ukrayna'da Kiev Interior Mebel Fuarı'nda stant açtı.

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinden sektör temsilcileri, Ukrayna'da Kiev Interior Mebel Fuarı'nda stant açtı.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Osman Aybil, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de 6 Şubat'ta sona erecek fuara 4 üye ile katılım sağladıklarını bildirdi.

Fuarda 1650 metrekare alanda İnegöl mobilyasının tanıtıldığını belirten Aybil, "Ukrayna hem siyasi ilişkilerimizdeki samimiyet hem coğrafi yakınlık olarak derneğimizin ilgilendiği pazarlardan biri. İnşallah bu fuar ile bu pazarda mevcut durumumuzu pozitif yönde değiştirecek görüşmeler yapar ve şehrimize fayda sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

25-30 Ocak'ta gerçekleştirilen İstanbul Mobilya Fuarı'nda da yer aldıklarını hatırlatan Aybil, bu organizasyona Rusya'dan katılımın yoğun olduğunu aktardı.

Aybil, "Yaptığımız organizasyonlar, uzun vadede etkilerini görmeye devam ettiğimiz çalışmalar oluyor. Rusya'da fuara katıldık ve İstanbul fuarına gelen Rus sayısında ciddi artış oldu. Bu artışta bizim gibi kurumların çalışmaları da etki ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnegöllü mobilyacılar ürünlerini Ukrayna'daki fuarda tanıtıyor
İnegöllü mobilyacılar ürünlerini Ukrayna'daki fuarda tanıtıyor

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Ukrayna, İnegöl, Bursa, Kiev, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnegöllü mobilyacılar ürünlerini Ukrayna'daki fuarda tanıtıyor - Son Dakika Ekonomi


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