ING Türkiye'de iki üst düzey atama - Son Dakika
Üye Girişi

ING Türkiye'de iki üst düzey atama

07.04.2022 14:35
ING Türkiye'de iki üst düzey atama

ING Türkiye'de, iki üst düzey atama gerçekleştirildi.

ING Türkiye'de, iki üst düzey atama gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye'de Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Öcal Ağar, 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

ING Türkiye bünyesinde 10 yılı aşkın Tüzel Bankacılık ve Krediler alanında farklı görevler üstlenen Ağar, yeni göreviyle ING Türkiye'nin dijital liderlik hedefine katkıda bulunarak, tüzel bankacılığın dijital odaklı gelişiminin sürdürülmesine liderlik edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun olan Öcal Ağar, 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını ve ardından Stanford Üniversitesi Yönetici Programını tamamladı.

İş hayatına 1998 yılında başlayan ve Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı dahil olmak üzere farklı kuruluşlarda çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Ağar, Kasım 2011 tarihi itibariyle ING Türkiye ekibine Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama biriminden sorumlu olarak katıldı. Ağar, ING Türkiye'de Krediler İzleme ve Yapılandırma birimine liderlik etti ve Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Ağar'dan boşalan Krediler Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine de ING Türkiye bünyesinde Uyum, Operasyonel ve Bilgi Risk Yönetimi ve İç Kontrol'den Sorumlu Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Martijn Kamps getiriliyor.

Hollanda, Almanya ve Türkiye'de farklı yönetici pozisyonlarında görev yapan Kamps'ın ataması BDDK sürecini takiben gerçekleştirilecek.

Martijn Kamps, yeni görevinde kredi ve yapılandırma süreçlerinde veri odaklı karar alma süreçlerinin daha ileri taşınmasına ve daha etkin bir risk yönetimi yapısının gerçekleştirilmesine liderlik ederek ING Türkiye'nin müşterileri ve paydaşları için güvenilir bir iş ortağı olma misyonuna katkı sağlayacak.

1999 yılında Maastricht Üniversitesi'nden Uluslararası İşletme Çalışmaları bölümünden mezun olan ve TIAS İşletme ve Toplum Okulu'nda Finans Yüksek Lisansını tamamlayan Kamps, 2000 yılında ING Hollanda bünyesinde göreve başladı. Kamps, ING Hollanda, Almanya ve Türkiye'de tüzel ve kurumsal bankacılık alanlarında önemli çalışmalara imza attı ve kurumsal bankacılık için mevzuat verisinin global ölçekte tasarlanması ve uygulanmasına liderlik etti.???

YORUMLAR
500

Yeditepe Üniversitesi, Hollanda, Türkiye, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'de iki üst düzey atama - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:28 Film değil gerçek! Adresleri karıştıran kepçe operatörü yanlış binayı yıkmıştı! Olayın kahramanı işin aslını anlattı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:41 CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
13:34 Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: ING Türkiye'de iki üst düzey atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement