ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti

ING Türkiye'de Yönetim Kurulu, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi olan Nermin Güney, Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Martijn Kamps ise ING Global Kredi Risk Başkanlığı görevine getirildi. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, atamaların dijitalleşme stratejisi ve müşteri deneyimi hedefine katkı sağlayacağını belirtti.

10.06.2024 10:24
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ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti. ING Türkiye'de Yönetim Kurulu, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi olarak görev yapan Nermin Güney, 6 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Atama öncesinde Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Martijn Kamps ise 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Global Kredi Risk Başkanlığı görevine getirildi.

ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti. ING Türkiye'de Yönetim Kurulu, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi olarak görev yapan Nermin Güney, 6 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. 25 yıllık bankacılık deneyimine sahip olan Nermin Güney, ING'nin dijitalleşme stratejisi kapsamında kredi ve yapılandırma süreçlerinde veri odaklı karar alma süreçlerinin yürütülmesi ve etkin bir risk yönetimi yapısıyla ilerlenmesine liderlik edecek. Atama öncesinde Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Martijn Kamps ise 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Global Kredi Risk Başkanlığı görevine getirildi, Kamps yeni görevinde ING Grubu kredi risk stratejisi ve politikalarından sorumlu olacak.

"Önemli başarılara imza atmış değerli isimlerin yeni görevlerine atanmasından dolayı mutluyuz"

Atamalarla ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle ilerleyerek Türkiye'de büyümeyi planlıyoruz. Bu hedefimize katkı sağlayacak önemli bir rol olan Krediler Genel Müdür Yardımcılığı görevine bankamızda farklı rollerde önemli başarılara imza atmış deneyimli bir ismin, Nermin Güney'in atanmasından dolayı mutluyuz. Bununla birlikte, ING Türkiye'de güçlü bir risk organizasyonun kurulmasında önemli bir rol oynayan Martijn Kamps'ın da globalde kritik bir göreve getirilmesinden dolayı ayrıca gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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