ING Türkiye'de Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ING Türkiye'de Yapay Zeka Dönüşümü

ING Türkiye\'de Yapay Zeka Dönüşümü
16.07.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Türkiye, yapay zeka ile operasyonel süreçlerde yüzde 85 başarı oranı elde etti.

ING Türkiye, 2025 yılının başında devreye aldığı operasyonel süreçlerde yapay zeka ve üretken yapay zeka temelli transformasyon programının sonuçlarını, iş süreçlerine yüzde 85 başarı oranıyla yansıtıyor. Bu önemli adım, ING'nin müşteri memnuniyetini daha da üst düzeye çıkarma hedefini destekliyor. Bu dönüşümle müşteri beklentileri daha hızlı karşılanıyor ve operasyonel verimlilik üst seviyeye taşınıyor.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye, dijital dönüşüm yolculuğu kapsamında 2025 yılının başında devreye aldığı operasyonel süreçlerinde yapay zeka (AI) ve üretken yapay zeka (GenAI) temelli transformasyon programının sonuçlarını, iş süreçlerine yüzde 85 başarı oranıyla yansıtıyor. Bu önemli adım, ING'nin Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle uyumlu şekilde müşteri memnuniyetini daha da üst düzeye çıkarma hedefini destekliyor. Yeni yapay zeka destekli operasyonel dönüşüm sayesinde ING Türkiye, insan kaynağının zamanını operasyonel iş yükü yerine müşteri iletişimine ve katma değerli hizmetlere ayırmasını sağlamayı amaçlıyor.

Müşterilerin beklentileri daha hızlı karşılanıyor ve operasyonel verimlilik üst seviyeye taşınıyor

Çalışanlar, müşterilerin finansal yaşamlarına daha fazla değer katacak çözümler üretirken, yapay zeka destekli otomasyon sistemleri operasyonel hataları minimize ederek regülasyona uyumu da güçlendiriyor. Dönüşüm programının önemli bir parçası olarak banka içi ve dışı belgelerin yapay zeka tabanlı sistemlerle analiz edilmesi sayesinde, müşteri kazanımı süreçlerinde hız ve doğruluk artıyor. Bu sayede hem müşterilerin beklentileri daha hızlı karşılanıyor hem de operasyonel verimlilik üst seviyeye taşınıyor. ING Türkiye, bugüne dek müşteri deneyimini kişiselleştirme, kredi riski yönetimi, sahtekarlık önleme ve robotik süreç otomasyonu gibi alanlarda da yapay zeka çözümlerini başarıyla uygulamıştı. Yeni operasyonel dönüşüm projesi ise bu birikimi daha da ileri taşıyarak ING'nin sektördeki önemli konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

"Yapay zekayı stratejimizin temel taşlarından biri olarak konumlandırıyoruz"

ING'nin operasyonel süreçlerine liderlik eden ve transformasyon programını değerlendiren ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, "Dijitalleşme ve çeviklik global DNA'mızda yer alıyor. Biz de global DNA'mızdan aldığımız güçle dijitalleşmeyi uzun zamandır stratejimizin merkezine alarak bu alana yatırım yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olmak. Bu kapsamda yeni nesil teknolojilerden en etkin şekilde yararlanarak üstün müşteri deneyimi sunmayı önceliklendiriyoruz. Bunun bir yansıması olarak, Robotik Süreç Otomasyonu ile 466 adet akışı robota devrederek 2017'den bu yana yaklaşık 668 bin saat mesai harcanmış tekrar eden işlerin robotize edilmesini sağladık. 2025 yılında ise 50'den fazla yeni robotik otomasyonu operasyon süreçlerimize entegre edeceğiz" dedi.

Yapay zekayı bir teknoloji yatırımından öte stratejilerinin temel taşlarından biri olarak konumlandırdıklarını belirten Ulu, "Yapay zeka stratejimizi etkisi yüksek projelere odaklanarak dönüşümü desteklemek üzerine temellendiriyoruz. Transformasyon programımız da bu vizyonun bir parçası, yüzde 85 başarı oranını daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Bu program ile müşterilerimize daha hızlı ve odaklı dönüş sağlayarak hem müşteri memnuniyetini artırmayı hem de çalışanlarımızın daha katma değerli işlere zaman ayırmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer bir deyişle, yapay zekayı insan odaklı bir gelişim fırsatı olarak görüyoruz. Çalışanlarımızın enerjisini müşterilerimizin hayatlarında daha fazla değer oluşturmaya yönlendirmeyi, yapay zekayı ise operasyonel kaliteyi sürekli iyileştiren bir ekip arkadaşı olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Yenilikçi vizyonumuzu güçlendirmeye ve dijital bankacılıkta standartları yükseltmeye devam edeceğiz" diye aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Operasyon, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ING Türkiye'de Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti 114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
11:35
Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı İşte caninin ilk ifadesi
Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 12:23:09. #7.12#
SON DAKİKA: ING Türkiye'de Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.