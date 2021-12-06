İngiltere'de kasımda trafiğe kayıt olan otomobil sayısı yüzde 1,7 arttı

İngiltere'de yeni otomobil satışları bu yılın kasım ayında yüzde 1,7 artış kaydetti.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT), ülkede kasım ayında trafiğe kayıt olan otomobil sayısına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, İngiltere'de kasım ayında trafiğe kayıt olan otomobil sayısı, yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydederek toplam 115 bin 706'ya ulaştı.

SMMT açıklamasında, söz konusu artışa rağmen küresel yarı iletken çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle trafiğe kayıt olan otomobil sayısının halen salgın öncesindeki son beş yıllık ortalamanın yüzde 31,3 altında olduğu bildirildi.

Yılın kasım ayında trafiğe kayıt olan benzin yakıtlı otomobil sayısının yüzde 10,1 azalarak toplam 50 bin 73'e, dizel yakıtlı otomobil sayısının da yüzde 62,7 azalarak 5 bin 993'e gerilediği kaydedilen SMMT açıklamasında, söz konusu dönemde yeni hibrit araç sayısının ise yüzde 4,32 artarak 17 bin 548'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, kasım ayında trafiğe kayıt olan elektrikli araç sayısının da yüzde 67,4 artış kaydederek toplam 42 bin 146'ya ulaştığı kaydedildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Aslında (kasım ayında) pozitif olarak görünen performans piyasadaki zayıflığı yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Piyasaya sürülen bir dizi yeni otomobile ve giderek daha fazla elektrikli araca talep bulunduğunu belirten Hawes, "Fakat küresel yarı iletken kıtlığı, üretimi ve dolayısıyla da yeni araba kayıtlarını altüst etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.