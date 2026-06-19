İngiltere'de Sıcaklık 35 Dereceyi Geçebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de Sıcaklık 35 Dereceyi Geçebilir

19.06.2026 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazartesi ve salı günleri İngiltere'de sıcaklık 35 dereceye ulaşacak, sağlık ve ulaşım riskleri artıyor.

İngiltere'de pazar günü artması beklenen hava sıcaklıklarının, pazartesi ve salı günü 35 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), hava sıcaklıklarına ilişkin uyarı yaptı.

Buna göre, pazar günü artması beklenen sıcaklıkların pazartesi ve salı günü "çok yüksek" seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde 35 dereceye ulaşabileceği öngörülen sıcaklık değerlerinin gece saatlerinde de yüksek kalması bekleniyor.

Met Office, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği, kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşımında da gecikmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sıcaklığa duyarlı bazı sistem ve ekipmanların arızalanma olasılığının artabileceği, bunun da ev ve iş yerlerinde elektrik kesintilerine ve diğer hizmetlerin kesintiye uğramasına neden olabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere, geçen ay da aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde kalmıştı. Bu dönemde ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerine çıkmıştı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İngiltere, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Sıcaklık 35 Dereceyi Geçebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:17
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:23:16. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Sıcaklık 35 Dereceyi Geçebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.