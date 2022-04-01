İngiltere'de tüketiciler nisana yüksek fiyat artışlarıyla girdi - Son Dakika

İngiltere'de enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırılırken, su faturalarına yıllık yüzde 1,7, sosyal konut kiralarına ise yıllık yüzde 4,1 zam yapıldı.

Çok farklı "zorunlu gider kalemlerinde" aynı gün uygulamaya sokulan fiyat artışları İngiliz medyasında geniş yer buldu.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirmenin sonucunda, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplam 1. 277 sterlinden 1. 971 sterline yükseltilmesi yönünde verdiği karar bugün itibarıyla uygulamaya girdi.

Enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırıldı.

Böylece ülke çapında 18 milyon hane halkının faturaları bugün itibarıyla yıllık toplam 694 sterlin seviyesine yükseltilmiş oldu.

Ülkede enerji analistleri, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin yıllık faturalarında uygulanabilecek üst limitin bu yılın ekim ayında bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseltilebileceğini bildirdi.

Ülkede ayrıca ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda kiracıların her ay ödeme zorunda olduğu belediye vergilerinde ise ülkenin farklı bölgelerine en az yüzde 2,4 ile 3,7 arasında artış yapıldı.

Son artışlarla başkent Londra'da yıllık ortalama belediye vergisi toplam 1. 966 seviyesine yükselirken, Shire bölgesinde yıllık toplam 2 bin 41 sterline ulaştı.

Birleşik Krallık'ın parçaları olan İngiltere ve Galler bölgesinde su faturaları ortalama yüzde 1,7 artırılarak yıllık toplam 418 sterline yükseltildi.

Ülkede araçların yakıt ve karbon emisyonu oranlarına göre belirlenen yıllık araç vergisi de "E bandında" değerlendirilen ortalama bir araç için yıllık 155 sterlinden 165 sterline çıktı.

Sosyal konut kira ve hizmet giderleri ise yüzde 4,1 artırılarak yıllıkta 202 sterline yükseltildi.

-Halk giderlerini kısmaya başladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), toplam 13 bin kişinin katıldığı, "İngiltere'de 2021 Kasım ve 2022 Mart Arasında Artan Hayat Pahalılığının Yetişkinler Üzerindeki Etkileri" başlıklı ankete ilişkin sonuçları dün yayımladı.

Açıklamada, ülkede ankete katılanların 62'sinin geçen yılın kasım ayından bu yana artan hayat pahalılığını hissettiği, bu yılın mart ayına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 83'e kadar yükseldiği kaydedilmişti.

Ülkede artan fiyatlar nedeniyle hane halkının haftalık harcama ve faturalarının yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ankete katılanların yüzde 34'ünün doğal gaz ve elektrik kullanımlarını azalttığı, yüzde 31'inin ise gıda giderlerinden kesmeye başladığı bildirilmişti.

Ülkede 2 bin 200 gıda bankası bulunuyor

İngiliz yardım kuruluşu The Trussell Trust verilerine göre, ülkede hayatta kalmak için 2011'de belli bir kuruluşa bağlı gıda bankalarına yardım için başvuranların sayısı toplam 67 bin iken 2021'de 2,5 milyona çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yardım kuruluşu, doğrudan kendi çatısı altında ülke çapında toplam 1.300 gıda bankasıyla hizmet veriyor.

İngiliz Avam Kamarası'nın verilerine göre, ülkede Şubat 2021 itibarıyla farklı yardım kuruluşlarına bağlı toplam 2 bin 200 gıda bankası bulunuyor.

Bu yılın şubat ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede, şubatta doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 artış kaydetti.