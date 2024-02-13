İngiltere'nin siyah çay tedarikinde geçici aksaklık yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'nin siyah çay tedarikinde geçici aksaklık yaşanıyor

İngiltere\'nin siyah çay tedarikinde geçici aksaklık yaşanıyor

İngiltere, dünyanın beşinci en büyük çay ithalatçısı olmasına rağmen Kızıldeniz'deki gerilim nedeniyle gemilerin daha uzun rotalardan seyahat etmesiyle siyah çay tedarikinde geçici aksamalar yaşıyor. Bu durumun tüketicilere etkisinin kısıtlı olması bekleniyor.

13.02.2024 15:35
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Dünyanın beşinci en büyük çay ithalatçısı olan İngiltere'nin siyah çay tedarikinde Kızıldeniz'deki gerilim sonrası gemilerin daha uzun rotalardan seyahat etmesi nedeniyle geçici aksaklık yaşandığı belirtildi.

İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) konuya ilişkin açıklamasında ifadelerine yer verilen BRC Gıda ve Sürdürülebilirlik Direktörü Andrew Opie, siyah çay tedarikinde geçici aksamalar gördüklerini belirterek, "Bunun tüketicilere etkisinin kısıtlı olacağını düşünüyoruz çünkü perakendeciler büyük çaplı bir zorluk beklemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin en büyük market zincirlerinden biri olan Sainsbury's de ülke genelinde çay tedarikinde aksaklık yaşandığı yönünde tüketicileri uyardı.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgede tansiyon tırmanmaya devam ediyor.

Söz konusu saldırıların ardından denizcilik şirketlerinin çoğunun alternatif rotaları tercih etmesi, teslimat sürelerinde aksamalara yol açıyor. Gemilerin rotalarını Ümit Burnu'na kaydırmasının seyahat sürelerini 10-14 gün uzattığı tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük beşinci çay ithalatçısı olan İngiltere'nin çay tedarikinin büyük kısmı Kenya ve Hindistan'dan sağlanıyor. Bu ülkelerden tedarik için Kızıldeniz rotası kullanılıyor ancak yaşanan gerilim nedeniyle bu rotanın yerini Ümit Burnu'nun alması geçici aksaklıkları beraberinde getiriyor.

Kaynak: AA

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