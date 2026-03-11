İngiltere Petrol Rezervlerini Piyasaya Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere Petrol Rezervlerini Piyasaya Sürüyor

11.03.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maliye Bakanı Reeves, petrol fiyatlarını düşürmek için stratejik rezervleri piyasa süreceklerini açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ham petrol fiyatlarındaki artışın frenlenmesi için yürütülen geniş çaplı uluslararası çabaların bir parçası olarak stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazır olduklarını bildirdi.

Hazine Komitesi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Reeves, İngiltere'nin bu rezervleri kullanarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya ve arzın güçlü kalmasını sağlamaya hazır olduğunu "çok net bir şekilde" ifade ettiğini dile getirdi.

Reeves, Orta Doğu'daki gerilimin İngiltere ekonomisini etkileyeceği uyarısında da bulunarak, ancak bu etkileri ölçmek için henüz erken olduğunu söyledi.

İngiltere'nin uluslararası enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı döneme göre daha az maruz kaldığını kaydeden Reeves, "Çünkü bu fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyen yerli ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yaptık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı devreye girerken ve bunları şebekeye daha iyi bağlamak için altyapı kurarken, bu dalgalanmalardan daha da az etkileneceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle, petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

Uluslararası medyada bugün yer alan haberlerde, petrol piyasasındaki arz endişeleri karşısında Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bugüne kadarki en büyük acil durum petrol stok salımını planladığı ifade edildi.

IEA Başkanı Fatih Birol, üye ülkelerin halihazırda kamuya ait 1,2 milyar varilden fazla acil durum petrol stokuna sahip olduğunu, buna ek olarak hükümet yükümlülükleri kapsamında tutulan yaklaşık 600 milyon varillik endüstri stokunun da bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Ekonomi, Maliye, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Petrol Rezervlerini Piyasaya Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran ordusu: ABD ve İsrail’in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi
İBB davasında ikinci gün tamamlandı: Duruşmalara bayram arası verilecek İBB davasında ikinci gün tamamlandı: Duruşmalara bayram arası verilecek
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi

14:56
İspanya, İsrail’deki büyükelçisini görevden aldı
İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı
14:56
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor’a tepkiler çığ gibi
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:03:41. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere Petrol Rezervlerini Piyasaya Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.