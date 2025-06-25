İngiltere-Türkiye Ticaret Toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere tarafından iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve karşılıklı işbirliği imkanlarının ele alınması amacıyla yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Baroness Uddin'in ev sahipliğinde ve İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nda düzenlenen "Engelsiz Ticarete: İngiltere- Türkiye Ticaretindeki Engelleri Kaldırmak" yuvarlak masa toplantısına 10'dan fazla parlamento üyesinin yanı sıra iki ülkeden çok sayıda iş insanı, yatırımcı ve sektör temsilcisi katıldı.

MÜSİAD İngiltere'nin temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve coğrafi avantajlarıyla Birleşik Krallık için stratejik bir ortak olduğunu söyledi.

Özdemir, "Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda. Bu avantajı üretimle, ihracatla ve girişimcilikle birleştiriyoruz." dedi.

MÜSİAD'ın 14 binden fazla üyesi ve 60 binden fazla şirketiyle Türkiye'nin ticaret ve sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini temsil ettiğini dile getiren Özdemir, serbest ticaret anlaşmasının (STA) daha kapsayıcı hale getirilmesinin sadece ticari değil, uzun vadeli stratejik iş birlikleri açısından da hayati olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Birleşik Krallık'ın hizmet ihracatındaki gücüyle Türkiye'nin bu alandaki büyüme potansiyeli birleştiğinde dijital, finansal ve profesyonel hizmetlerde karşılıklı fayda üretmek mümkün olacaktır. MÜSİAD olarak bu sürece aktif katkı sunmaya hazırız." diye konuştu.

"İkili ticaret hacmi yüzde 25 artabilir"

MÜSİAD İngiltere Başkanı Türkan Akbaş da mevcut STA'nın yalnızca mal ticaretini kapsadığını anımsatarak, hizmetler, yatırım koruması, kamu alımları, dijital ticaret ve mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması gibi alanların anlaşma dışında kalmasının özellikle KOBİ'leri zorladığını söyledi.

Vize süreçlerinin karmaşıklığının, kamu ihalelerine erişimde yaşanan eşitsizliğin ve karşılıklı hizmet sunumundaki engellerin iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin altında kalmasına neden olduğunu anlatan Akbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 yılında ikili ticaret 27,8 milyar sterline ulaştı. Kapsamlı bir modernizasyonla bu rakam yüzde 25 artabilir. İngiltere'nin finansal ve dijital gücü, Türkiye'nin üretim kabiliyetiyle birleştiğinde çok daha güçlü bir ekonomik mimari kurulabilir. İki ülke arasında insan hareketliliği, bilgi paylaşımı ve güven temelli bir ortaklık için STA'nın kapsamı genişletilmeli, müzakereler hızla tamamlanmalıdır."

Çok sayıda iş insanı ve parlamento üyesi değerlendirmelerde bulundu

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, İngiliz milletvekili ve İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan ticaretin daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

MÜSİAD UK Genel Sekreteri ve Ticaret-Yatırım Danışmanı Özlem Bacak ise STA'nın modernizasyonunun ekonomik olduğu kadar çevresel bir zorunluluk olduğunu belirterek, yeşil üretim, çevre standartları ve döngüsel tedarik zincirlerinin anlaşma kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Toplantıda APPG Türkiye Dostluk Grubu Başkanı, Birmingham Hall Green ve Moseley Milletvekili Tahir Ali, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, HSBC Global Trade Solutions Direktörü Stephanie Betant, MÜSİAD İngiltere Sektörel Kurullar Başkanı Batuhan Bajdaroğlu, strateji ve finans danışmanı Conor Clifford Murphy iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

TIOGA Foods Ltd. Yönetim Direktörü Murat Bayizit ve Greymore Ortağı Sevcan Kaygun'un da açıklamalarda bulunduğu toplantı, parlamenterlerin konuya ilişkin yorumları ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Toplantıya parlamento ve MÜSİAD İngiltere üyelerinin yanı sıra Ant Yapı Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Karaduman, Invest in Turkey İngiltere Müdürü Enes Güce, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, BTA Başkanı Murat Şükrü Acar ve Kalyon Cities Kurucusu Mehmet Kalyoncu gibi iş dünyası temsilcileri de katıldı.