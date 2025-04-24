İngiltere ve Eni'den Karbon Projesi Anlaşması

İngiltere, İtalyan enerji şirketi Eni ile karbon yakalama ve depolama projesi için 2 milyar sterlinlik tedarik zinciri sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığının açıklamasına göre, Kuzey Galler ve İngiltere'nin kuzey batısını kapsayan Liverpool Körfezi Karbon Yakalama ve Depolama Projesi için hükümet, enerji şirketi Eni ile görüşmeleri tamamladı.

İngiliz hükümeti Eni ile söz konusu proje için 2 milyar sterlinlik tedarik zinciri sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı. Proje kapsamında 2 bin kişilik istihdam oluşturulması planlanırken, ülkede karbon yakalama ve depolama teknolojilerine yönelik yeni bir endüstri oluşturulması hedefleniyor.

Proje, İngiliz hükümetinin geçen yıl ekimde açıkladığı 21,7 milyar sterlinle desteklenen karbon yakalama endüstrisi geliştirme taahhüdünün bir parçasını oluşturuyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve İngiliz hükümeti tarafından düzenlenen Enerji Güvenliğinin Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Eni ile yapılan anlaşmayı teyit ederek, "Değişim planımız işliyor. Karbon yakalama teknolojilerinde daha fazla istihdam yaratma ve büyüme sözü vermiştik ve şu anda yerine getiriyoruz. Bu proje, 2 bin kişilik istihdam yaratarak binlerce kişiyi destekleyecek." dedi.

İngiltere'nin temiz enerji teknolojileri ve tedarik zincirinde liderlik gösterdiğini belirten Starmer, deniz üstü rüzgar enerjisi ekipman tedariki için 300 milyon sterlinlik fon sağlanacağını belirtti ve uluslararası firmaları bu sektöre yatırıma davet etti.

Starmer, dünyanın son dönemde büyük bir değişim içinde olduğunu ifade ederek, "Bu belirsizlik döneminde oturmayacağız. Enerjiyi bir kırılganlık kaynağı değil güç kaynağı haline getireceğiz. Kritik altyapımızı, enerji şebekemizi ve tedarik zincirlerimizi koruyacağız. Enerji güvenliği, aynı zamanda ulusal güvenlik demek. Temiz enerji, enerji sistemimizin kontrolünü ve enerji güvenliğimizi sağlamanın ve faturaları azaltmanın tek yolu." diye konuştu.