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İngiltere ve Galler'de İflas Eden Şirket Sayısı 30 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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İngiltere ve Galler'de İflas Eden Şirket Sayısı 30 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

İngiltere ve Galler'de geçen yıl iflas eden şirket sayısı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İflas Hizmetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında İngiltere ve Galler'de iflas eden şirket sayısı 25,158'e yükseldi. Bu, 1993 yılından bu yana görülen en yüksek seviyedir. Bir önceki yılda ise iflas eden şirket sayısı 22,123 seviyesindeydi.

İngiltere ve Galler\'de İflas Eden Şirket Sayısı 30 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
30.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:22
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Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler'de geçen yıl iflas eden şirket sayısı 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz hükümetine bağlı İflas Hizmetlerinden yapılan açıklamada, geçen yıl İngiltere ve Galler'de iflas eden şirket sayısının 25 bin 158'e yükseldiği bildirildi.

Böylece, İngiltere ve Galler'de 1993 yılından bu yana şirket iflaslarında yıllık en yüksek seviye görüldü.

İngiltere ve Galler'de bir önceki yılda (2022), iflas eden şirket sayısı 22 bin 123 seviyesindeydi.

Kaynak: AA
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Birleşik Krallık, Galler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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