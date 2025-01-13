İngiltere Yapay Zeka Planını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Yapay Zeka Planını Açıkladı

İngiltere, ekonomik büyümeyi hızlandırmak için Yapay Zeka Eylem Fırsatları Planı'nı devreye alıyor.

13.01.2025 15:46
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İngiltere, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Yapay Zeka Eylem Fırsatları Planı'nı devreye alacağını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yapay Zeka Fırsatları Eylem Planı 50 tavsiye kararı içeriyor.

Bu planla ülkede hali hazırda kullanılan yapay zekanın hastaneler ve okullar dahil kamu hizmetlerinde, işletmelerde ve sanayide daha yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor.

Uluslararası Para Fonu'nun verilerine dayandırılarak yapılan hesaplamaya göre, yapay zekanın tam olarak benimsenmesi halinde İngiltere'de ekonomik büyümeyi artırabileceği ve sağlanacak kazanımlarla ekonomiye her yıl 47 milyar sterlin olmak üzere, gelecek 10 yılda yaklaşık 470 milyar sterlin katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Plan kapsamında üç büyük teknoloji şirketinin İngiltere'de yapacağı yapay zeka yatırımı öne çıkıyor. Vantage Data Centres, Nscale ve Kyndryl şirketleri ülke genelinde 13 bin 250 kişiye istihdam sağlayacağı yapay zeka altyapısını oluşturmak için 14 milyar sterlin yatırım taahhüdünde bulundu.

Bu rakam, geçen yıl Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde açıklanan 25 milyar sterlinlik yapay zeka yatırımına ek olarak gerçekleşecek.

İngiltere, söz konusu planla yapay zeka firmalarının yatırım merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, plana ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekanın İngiltere'de inanılmaz bir değişim yaratacağını dile getirdi.

Yapay zekanın, öğretmenlerin dersleri kişiselleştirmesinden küçük işletmelerin kayıt tutmasına ve planlama başvurularını hızlandırmaya kadar çalışanların hayatlarını dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirten Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka endüstrisinin, arkasına yaslanıp fırsatların ellerinin arasından kayıp gitmesine izin vermeyecek, kendi tarafında olan bir hükümete ihtiyacı var. Şiddetli rekabetin yaşandığı bir dünyada buna seyirci kalamayız. Yapay zekada küresel yarışı kazanmak için hızlı hareket etmeli ve harekete geçmeliyiz. Planımız İngiltere'yi yapay zekada dünya lideri yapacak ve sektöre ihtiyaç duyduğu temeli sağlayacaktır. Bu da Birleşik Krallık'ta daha fazla istihdam ve yatırım, insanlar için daha fazla kazanç ve kamu hizmetlerinin dönüşmesi anlamına geliyor."

Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle ise İngiltere'nin yapay zeka yarışında geri kalmamakta kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle taahhüt ettiğimiz eylemler, faydaların Birleşik Krallık geneline yayılmasını sağlayacak ve böylece tüm vatandaşlar bugün yaptığımız bahsin ödüllerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Rachel Reeves ise yapay zekanın ekonominin büyümesine yardımcı olacak, kamu hizmetlerini daha verimli hale getirecek ve yaşam standartlarını iyileştirecek yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, "Bu eylem planı, hükümetin modern sanayi stratejisinin hayata geçirilmiş halidir. Yapay zeka şirketlerini Birleşik Krallık'a çekmeyi, yeni yatırımlar yapmayı ve yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Bu, Birleşik Krallık'ın her yerinde daha iyi yaşam standartları ve çalışan insanların cebine daha fazla para girmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İngiltere, Teknoloji, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Yapay Zeka Planını Açıkladı - Son Dakika

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