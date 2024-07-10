İnşaat Maliyet Endeksi Artış Gösterdi

Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,93 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 71,51 arttı, aylık yüzde 1,36 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,80 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,25 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 77,10 arttı, aylık yüzde 0,30 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,08 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 65,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,44 arttı. - İSTANBUL