İnşaat Maliyet Endeksi Artışta

İnşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 23,58 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,58 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,35 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,35 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,37, işçilik endeksi yüzde 31,99 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,97, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,21 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,76 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,38 azaldı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,06, işçilik endeksi yüzde 31,16 yükseliş kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,68, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,82 arttı.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,19 yükselirken işçilik endeksi yüzde 0,24 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,31, işçilik endeksi yüzde 35 artış gösterdi.