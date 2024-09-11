İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz'da Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz'da Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında inşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 1,91, yıllık bazda ise yüzde 46,35 artış gösterdi. Malzeme ve işçilik endekslerinde de artışlar yaşandı.

11.09.2024 10:49
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İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,91, yıllık bazda yüzde 46,35 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 41,01, işçilik endeksi de yüzde 58,4 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda yüzde 46,78 yükseliş gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,69, işçilik endeksinde yüzde 1,24 artış görüldü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 41,82, işçilik endeksi de yüzde 57,38 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 3,14, yıllık bazda yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 3,47, işçilik endeksinde yüzde 2,4 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 38,58, işçilik endeksinde yüzde 62,18 yükseliş görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz'da Yükseldi - Son Dakika

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