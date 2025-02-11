İnşaat Malzemeleri İhracatı 2023'te Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İnşaat Malzemeleri İhracatı 2023'te Düştü

Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı 2023'te yüzde 0,5 azalarak 29,03 milyar dolar oldu.

11.02.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı geçen yıl, 2023'e göre yüzde 0,5 azalarak 29,03 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinden (Türkiye İMSAD) yapılan açıklamada, İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin aralık ayı ve 2024 yılı sonuçları paylaşıldı.

Dış pazarlardaki durgunluk, Türk lirasındaki değerlenme, emtia fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik gelişmeler gibi etkenler nedeniyle sektörün 2024 ihracatı yüzde 0,5 azalarak 29,03 milyar dolar oldu. Buna rağmen ihracat miktar olarak yüzde 1,2 artarak 45,88 milyon tona çıktı.

Sektörün geçen yıl kilogram başına düşen ihracat değeri ise 0,63 dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri ithalatı değer olarak yüzde 0,3 azalışla 11,31 milyar dolara gerilerken, miktar bazında yüzde 13,7 düşüşle 3,71 milyon ton oldu.

Sektörün yıllık ortalama ithalat birim fiyatı yüzde 14,6 artarak 3,6 dolara yükseldi.

8 alt sektörün 4'ünde artış yaşandı

İnşaat malzemesi sanayisinin alt sektörlerinin ihracatı ele alındığında, 2024'te 8 alt ürün grubunun 4'ünde artış, 4'ünde ise düşüş yaşandığı görüldü.

Elektrik malzemesi ve teçhizatlarının ihracatı yüzde 2,7 artarak 4 milyar 797 milyon dolara, kimyasal bazlı ürünlerin dış satımı yüzde 1,2 yükselişle 2 milyar 859 milyon dolara, ağaç ve ahşap ürünlerinin yüzde 1 yükselişle 1 milyar 313 milyon dolara, yalıtım malzemelerinin ise yüzde 0,1 yükselişle 200 milyon dolara ulaştı.

İhracat, demir çelik ürünlerinde yüzde 0,5 düşüşle 10 milyar 316 milyon dolara, mineral taş ve toprak ürünlerinde yüzde 3,1 azalışla 4 milyar 873 milyon dolara, metal bazlı ürünlerde yüzde 2,3 düşüşle 4 milyar 397 milyon dolara, prefabrik yapılarda ise yüzde 6,5 azalışla 277 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Malzemeleri İhracatı 2023'te Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:47:17. #1.11#
SON DAKİKA: İnşaat Malzemeleri İhracatı 2023'te Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.