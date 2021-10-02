Üye Girişi
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 27,5 arttı - Son Dakika

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 27,5 arttı

02.10.2021 14:11
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 27,5 arttı, System.String[]

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) Eylül 2021 Sektör Raporuna göre, iç ve dış pazarda artan talebin etkisiyle bu yılın ocak-temmuz döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 27,5 artış gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) Eylül 2021 Sektör Raporuna göre, iç ve dış pazarda artan talebin etkisiyle bu yılın ocak-temmuz döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 27,5 artış gerçekleşti.

Türkiye İMSAD,"Eylül 2021 Sektör Raporu" raporunu açıkladı.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi, uzun resmi tatiller nedeniyle çalışma günü sayısının önemli ölçüde azaldığı temmuz ayında, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 0,4 geriledi.

Üretimde 2021'in ilk aylık üretim gerilemesi temmuzda gerçekleşti. Bununla birlikte inşaat malzemelerine yönelik iç ve dış talepler temmuz ayında da devam etti. Talep tarafında olumsuz bir gelişme yaşanmadı.

2021 yılının ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı yüzde 27,5 olarak gerçekleşti. İç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışı, üretimde etkili olmaya devam etti.

En yüksek üretim artışı seramik sağlık gereçlerinde oldu

Bu yılın ocak-temmuz döneminde 22 alt sektörün tamamında üretim, 2020 yılının aynı dönemine göre arttı. Söz konusu dönemde yine tüm alt sektörlerin üretimi aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlarda gerçekleşti.

En yüksek üretim artışı yüzde 59,6 ile seramik sağlık gereçlerinde oldu. Tuğla ve kiremit üretimi yüzde 51,3, kilit ve donanım eşyası üretimi yüzde 46, demir çelik radyatör üretimi yüzde 43,7, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 43,5 arttı. Isıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 38,3, seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 37,8, çimento ve betondan eşyalar üretimi yüzde 36,1 büyüdü.

Aynı dönemde diğer alt sektörlere göre daha yavaş üretim artışı gösteren sektörler ise metalden kapı ve pencereler, çimento ile metal yapı ve yapı parçaları oldu.

Salgın sonrası süreçte meydana gelen koşullar tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü de etkiliyor ve yeniden şekillendiriyor. İnşaat sektörü salgın sonrası verilen uygun koşullu kredi destekleri ile 2020 yılının ikinci yarısında mali açıdan rahatlamıştı. 2021 yılında ise tam açılma ile işlere geri dönüş inşaat sektöründeki faaliyetlerin büyümesini destekledi.

TÜİK inşaat güven endeksi anketi verilerine göre kısıtlayan faktörler eylül ayında gerilemeye devam etti. Kısıtlayan faktörler 2019 yılı başından bu yana en düşük seviyeye indi. Özellikle tam açılma ile işlere geri dönüş talep tarafında iyileşme sağladı. Finansman konusunda da göreceli rahatlık devam ediyor.

Finansman sorunları üçüncü çeyreğin son ayında düşüş gösterdi. İnşaat sektöründe 2021 yılının genelinde talep ve finansman alanında salgının yol açtığı sıkıntıların büyük ölçüde geride bırakıldığı görülüyor.

İnşaat sektörü istihdamı temmuzda 1,72 milyon oldu

İnşaat sektörü istihdam seviyesi sektördeki iş faaliyetleri için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. İnşaat sektöründe istihdam seviyesi büyüme yıllarında 2 milyonun üzerinde gerçekleşiyor. 2017 yılı temmuz ayında 2,4 milyon ile istihdamda en yüksek seviyeye ulaşılmıştı.

2020 yılında salgın nedeniyle sektörde istihdam nisan ayında 1,12 milyon ile en düşük seviyesine inmiş, ardından artışa geçmişti. Yeni yılda ise mayıs ayında istihdam 1,85 milyon üzerine çıkarak sektördeki toparlanmaya işaret etti. Haziran ayında istihdam 1,84 milyon ile büyük ölçüde korundu. Temmuz ayında ise 1,72 milyon kişiye indi.

İnşaat sektöründe mevcut işler seviyesi eylül ayında bir önceki aya göre 4,5 puan daha yükseldi. Temmuz ayı başından itibaren tam açılmaya geçilmesiyle birlikte inşaat sektöründeki işlerde sıçrama yaşanmıştı. Ağustos ve eylül aylarında ise mevcut işler seviyesi artışına devam etti.

Eylül ayının, inşaat sektöründe mevsimsellik ile mevcut işler seviyesinin yüksek olduğu aylardan biri olmasının da katkısı ile mevcut işler seviyesinde uzun süredir yaşanan durağanlaşma şimdilik geride kaldı. Ancak mevcut işlerdeki artış büyük ölçüde devam eden işlerin tamamlanmasına yönelik faaliyetler tarafından destekleniyor.

Alınan yeni iş siparişleri eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Mevsimsellik ile yeni iş siparişlerinde geleneksel olarak artış gerçekleşen bir dönem yaşandı ve bunun etkisi eylül ayında da yavaşlamakla birlikte devam etti. Normalleşme, yeni alınan iş siparişleri üzerinde olumlu etkisini gösterdi.

Sanayi ve lojistik binaları için alınan yapı ruhsatları artıyor

Geçen yıl itibarıyla yaşanan salgın konut dışı binaların yer aldığı sektörleri çok olumsuz etkiledi. Uzaktan çalışma, ofis sektöründe daralmaya yol açtı. Oteller, turizm faaliyetlerinin kesintiye uğraması ile uzun bir süre kapalı kaldı. Alışveriş merkezleri de benzer şekilde kapatma kararları ve yoğun kısıtlamalar ile karşılaştı.

2021 yılının ilk yarısında alınan yapı ruhsatları bu binaların inşaat iştahının halen düşük olduğunu gösteriyor. Ancak sanayi ve lojistik binaları ihtiyacı ise hızla artıyor. Üretimde yeni kapasite ihtiyaçları, lojistikte ihracat ve elektronik ticaretin genişlemesinin etkileri ile sanayi ve lojistik alanlar için alınan yapı ruhsatlarında 2021 yılının ilk yarısında önemli artış yaşandı.

Türkiye, İnşaat, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 27,5 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı 15:00 Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı 14:45 Yabancılar çay toplamaya gelmeyince 100 milyon dolar Türkiye'de kaldı Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu 14:38 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor 14:13 Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti 13:52 Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan buzağı görenleri şok etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda 13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı 12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı 12:20 Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Son Dakika Haberleri
15:00 Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı
14:59 Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı
14:54 İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı
14:42 Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi
14:37 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu
14:15 Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok
14:12 Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler
14:10 Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda
13:44 Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na tepki gösterdi: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi
Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı         
15:01
İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı         
14:54
Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi         
14:42
Ekrem İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok         
14:15
Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu         
14:10
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 15:19:49. #1.11#
SON DAKİKA: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 27,5 arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement