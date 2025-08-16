İnşaat Sektöründe 36 Aydır Süren İstihdam Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
İnşaat Sektöründe 36 Aydır Süren İstihdam Artışı

16.08.2025 11:21
İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı 36 ayda 2 milyon kişiyle rekora ulaştı.

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır artış göstererek yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.

Ücretli çalışan sayısının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise inşaat kategorisindeki artış dikkati çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede artan konut ihtiyacı ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm seferberliği, sektördeki istihdam artışında etkili oldu.

Haziranda inşaat sektöründe çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 1 milyon 903 bin 511 kişiye çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre inşaat sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır arttı.

Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

Bu 36 aylık dönemde yıllık bazda en büyük artış, yüzde 17 ile Ocak 2023'te gerçekleşti.

En çok çalışan bina inşaatında

Sektöre yönelik ücretli çalışan istatistiklerinin alt detayları incelendiğinde, "bina inşaatı"nda çalışanların ilk sırada yer aldığı görüldü.

Sektördeki yaklaşık 2 milyon kişinin 1 milyon 239 bin 781'ini "bina inşaatı"nda, 248 bin 454'ünü "bina dışı yapıların inşaatı"nda ve 415 bin 276'sını "özel inşaat faaliyetlerinde" çalışanlar oluşturdu.

Son 12 ayda inşaat sektöründe çalışan sayısının yıllık bazda değişimi ise şöyle:

AYLARÇALIŞAN SAYISIDEĞİŞİM
Temmuz 20241 856 8839,2
Ağustos 20241 876 6027,3
Eylül 20241 884 6566,7
Ekim 20241 904 4047,2
Kasım 20241 890 8247,0
Aralık 20241 853 8405,0
Ocak 20251 807 2926,3
Şubat 20251 755 6042,0
Mart 20251 742 2930,1
Nisan 20251 860 3777,3
Mayıs 20251 913 7254,6
Haziran 20251 903 5118,2

Kaynak: AA

