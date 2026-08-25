İnşaat Seramikleri İhracatta Zirveye Yerleşti

İnşaat seramikleri sektörü, yılın ilk yarısında 9,05 puanlık ihracat katkı oranıyla sanayi kolları arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye Seramik Federasyonunun liderliğinde, ekonomistler tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan ülkenin ihracat performansını ve sanayi sektörlerinin ekonomiye sağladığı "net katkı"yı ölçen Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin bu yıla ait ilk yarı sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2026'nın ilk yarısında küresel ekonomideki belirsizlikler ve sıkılaşma politikalarının etkileri devam etti. Türkiye'nin ihracat performansı ilk çeyrekte yavaşlarken, ikinci çeyrekte bölgesel savaş koşullarının Uzak Doğu tedarik zincirinde yarattığı ulaşım sorunları ve artan navlun maliyetleri neticesinde, Avrupa pazarındaki talebin kısmen Türkiye'ye kaymasıyla toparlanma eğilimi gösterdi.

İç talepteki dengelenme süreci ve finansmana erişim koşulları ise reel sektör üzerinde belirleyici olmaya devam etti. 2025'in son çeyreğini 0,84 puan ile kapatan Türkiye İhracat Katkı Endeksi, 2026'nın ilk çeyreğinde 0,81 puana geriledi, ikinci çeyrekte ise 0,89 puana yükseldi.

Bu yılın ilk yarısının sonunda en yüksek ihracat katkı oranı, 9,05 puan ile inşaat seramikleri sektöründe gerçekleşti. Sektörün katkı oranı ilk çeyrekte 7,76 iken, ikinci çeyrekte 9,05'e yükseldi. İnşaat seramiklerinin katkı oranındaki bu yükseliş, özellikle ithalattaki sınırlı seyir ve ikinci çeyrekte yaşanan ihracat artışından kaynaklandı. Net ihracat katkısı ise 2025'in ilk yarısında 404 milyon dolar iken, 2026'nın ilk yarısında 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı 13'e yükseldi

Yılın ilk yarısında toplam 20 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı 13'e yükseldi. İnşaat seramiklerinin ardından en yüksek katkı oranına sahip diğer sektörler 3,76 puan ile giyim eşyaları ve 3,51 puan ile mobilya oldu. 2026'nın ilk yarısında en yüksek ihracatı gerçekleştiren sektör ise motorlu kara taşıtları sanayi oldu. Bu sektörün katkı oranı ikinci çeyrekte 1,14 olarak kaydedildi. Buna karşın, 7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları 2026'nın ilk yarısının sonunda negatif gerçekleşirken, en yüksek negatif oran eksi 0,16 puan ile elektronik ve bilgisayar sanayisinde görüldü.

Bu dönemde Türkiye imalat sanayi ihracatı 127,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış pazarlardaki belirsizlik ve Avrupa başta olmak üzere ana ihracat pazarlarındaki zayıf talep Türkiye'nin ihracatını sınırlamaya devam etti. İnşaat seramikleri ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 15,2 düştü. 2025'in ilk yarısında 462,6 milyon dolar olan inşaat seramikleri ihracatı, 2026'nın ilk yarısında 392 milyon dolara geriledi.

Alt sektör detaylarına bakıldığında bu yılın ilk çeyreğinde seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak yüzde 17,9 azalarak 133,9 milyon dolara indi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise 2026'nın ilk çeyreğinde değer olarak yüzde 17,5 azalarak 48 milyon dolara geriledi. İhracat miktarlarındaki düşüşlere karşın birim fiyatlarda güçlü bir artış eğilimi görüldü. Son üç yıldır uygulanan dezenflasyon politikası ve kontrollü kur seyri ihraç ürünlerinin döviz cinsinden fiyatını yukarı çekerek fiyat rekabetinde dezavantaj yarattı. 2026'nın ilk çeyreğinde seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatı ortalama 2,24 dolar/kg, seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatı ise 43 sent/kg seviyesine yükseldi.

Açıklamada endekse ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeki İlter Yurtbay, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomideki belirsizlikler, sıkılaşma politikaları ve artan birim fiyatların yarattığı rekabet dezavantajı ihracat hacmimiz üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Buna rağmen ikinci çeyrekte tedarik zincirlerindeki kaymalarla birlikte yakaladığımız toparlanma ivmesi ve 9,05 puanlık katkı oranımız, inşaat seramikleri sektörünün ülke ekonomisine sağladığı net katkının ve lider konumunun ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır."