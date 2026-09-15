İnşaat üretimi Temmuz'da yıllık yüzde 4,7 geriledi, bina dışı yapılar arttı
TÜİK'in Temmuz ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre inşaat üretimi yıllık yüzde 4,7 azalırken aylık yüzde 1,1 arttı. Alt sektörlerde bina inşaatı yıllık yüzde 8 gerilerken bina dışı yapıların inşaatı yüzde 14 yükseldi.
Temmuz ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 4,7 azalırken, aylık yüzde 1,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 14 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,9 azaldı.
İnşaat üretimi aylık yüzde 1,1 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 arttı.
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