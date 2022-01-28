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INVAMED-RD Global'den koroner arter hastalığında yeni nesil tedavi girişimi - Son Dakika

INVAMED-RD Global'den koroner arter hastalığında yeni nesil tedavi girişimi

28.01.2022 11:33
INVAMED-RD Global'den koroner arter hastalığında yeni nesil tedavi girişimi

RD Global Üretim Kampüsünde geliştirilen Atlas CoCr İlaçlı Koroner Stent Sistemi tasarımı ve yüksek teknolojisi ile koroner arter hastalığının tedavisinde güvenli ve konforlu bir tedavi sunuyor.

INVAMED-RD Global Üretim Kampüsünde geliştirilen Atlas CoCr İlaçlı Koroner Stent Sistemi tasarımı ve yüksek teknolojisi ile koroner arter hastalığının tedavisinde güvenli ve konforlu bir tedavi sunuyor.

INVAMED-RD Global açıklamasına göre, koroner arter hastalığı, koroner arter olarak adlandırılan ve kalp kasını besleyen atardamarların daralması veya tıkanmasıyla kan akımının azalması ya da tamamen kesilmesi sonucunda gelişiyor.

Hastalığın altında yatan asıl neden ise damar duvarlarında kolesterol ve çeşitli hücrelerin birikimi sonucu "plak" olarak adlandırılan yapıların ortaya çıkmasıyla oluşan ve damar sertliği olarak da bilinen "ateroskleroz" olarak gösteriliyor.

Damar duvarındaki yapılar plak ile kaplanıp esnekliklerini yitirdiklerinde, damar içinde kan akışı giderek yavaşlıyor ve kalp kası ihtiyacı olan yeterli oksijeni alamıyor. Kalbe daha az oksijen gitmesi kalp kası hücrelerinin ölmesiyle sonuçlanan kalp krizine, kalp kasının fonksiyonunu yitirmesine bağlı olarak gelişebilecek embolik hastalıklara ve hatta ölüm ile sonuçlanabilecek ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor.

Üstün esneklik ve kanıtlanmış ilaç salınım yeteneği

Açıklamaya göre, INVAMED-RD Global Üretim Kampüsünde geliştirilen Atlas CoCr İlaçlı Koroner Stent Sistemi eşsiz tasarımı ve yüksek teknolojisi ile koroner arter hastalığının tedavisinde güvenli ve konforlu bir tedavi sunuyor.

Lokal anestezi altında, hasta uyanıkken, kılavuz tel üzerinden koroner arter lümenindeki stenotik bölgeye özel boyutta tasarlanmış balon üzerinde taşınan kollabe durumdaki INVAMED-RD Global Atlas Koroner Stent hedef bölgeye yerleştiriliyor. Güvenli ve rahat bir şekilde hedef bölgeye ulaşım sağlandıktan sonra balon kontrollü olarak şişirilerek Atlas Stent damar duvarına gömüldükten sonra balon indirilerek geri çekildiğinde Atlas Stent metal iskeleti ile hedef damar duvarına tutunur ve lümen açıklığının oluşması sağlanıyor.

Atlas Stent damar duvarına yerleştirildikten sonra, biyobozunur PLGA polimer katmanları sayesinde sirolimusun yaklaşık sekiz haftalık bir süreç içerisinde kontrollü olarak salınımını sağlıyor ve bu süre zarfı içerisinde var olan plak eritilerek yeni bir plak oluşumu da engellenmiş oluyor.

Yeni nesil INVAMED-RD Global Atlas Stentin ilaç-polimer kombinasyonu üstün bir güvenlik profili sağlarken stent içi restenoz oranlarını anlamlı biçimde düşürmesi sebebiyle özellikle kompleks ve zorlu özellikler gösteren hasta gruplarında koroner arter hastalığının tedavisinde etkileyici klinik sonuçlar veriyor.

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İlaç, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi INVAMED-RD Global'den koroner arter hastalığında yeni nesil tedavi girişimi - Son Dakika Ekonomi


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