IPARD Projelerine 321 Milyon Lira Başvuru

Ekonomi

Samsun ve Sinop'ta IPARD projeleri için 2. Çağrıda 321 milyon lira tutarında başvuru yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kurumu olan ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla IPARD Programı'nı yürüten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 28 Haziran 2024 tarihinde yeni uygulamaya aldığı IPARD III Programı'nın ikinci (2.) proje çağrısını ilan etmişti. TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, IPARD 3 Programı kapsamında ikinci proje çağrısının kırsalda "çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme" sektörü kapsamında olduğu ve başvuruların 27 Eylül tarihinde tamamlandığı bilgisi verildi.

Bu yıl ilk defa Türkiye genelinden çağrıya çıkıldığının belirtildiği açıklamada, Samsun İl Koordinatörlüğü'nün sorumluluk alanına Sinop'un da dahil edildiği ve bu iki ilden proje kabullerinin yapıldığı ifade edildi. TKDK Samsun Sinop Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İkinci proje çağrısı kapsamında 13 adedi Sinop, 23 adedi Samsun'dan olmak üzere toplam 36 adet proje başvurusu yapıldı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 321 milyon TL, talep edilen hibe destek tutarı ise 212 milyon TL olarak gerçekleşti. Başvuruların sektörlere dağılımı ise 4 adet serada kesme çiçek yetiştiriciliği projesi, 1 adet serada tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projesi, 1 adet tıbbi aromatik bitki işleme projesi, 7 adet arıcılık projesi, 5 adet zanaatkarlık projesi, 7 adet çeltik kurutma projesi, 1 adet unlu mamuller projesi, 6 adet kırsal turizm projesi (konaklama ve yeme-içme tesisi), 1 adet kültür balıkçılığı projesi, 1 adet makine parkı projesi ve 2 adet güneş enerji santrali projesi" ifadelerine yer verildi.

Hayvancılık tesisleri ve makine-ekipman projelerine başvurular devam ediyor

Açıklamanın devamında halihazırda hayvancılık sektöründen ve açık alanda bitkisel üretim projelerine (makine ekipman projelerine) yönelik başvuruların devam ettiği bilgisi verilerek, "Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak başkanlığımız tarafından yıllık çağrı takvimi önceden ilan edilerek yatırımcıların, çiftçi ve üretici örgütlerinin projeleriyle ilgili daha geniş bir planlama yapmasına imkan verilmiştir. Yine bu programla beraber bakanlığımız tarafından ilk defa ziraat odalarına da IPARD Programı'na başvuru yapma imkanı sağlanmıştır. Halihazırda hayvancılık sektöründen ve açık alanda bitkisel üretim projelerine (makine ekipman projelerine) yönelik proje başvuruları devam etmektedir. Bu sektörlerden yatırım fikri olan kişilerin, ziraat odalarının, kooperatif ve birliklerin daha detaylı bilgi almak üzere yardım masamıza başvurmalarını veya telefonla kurumumuza ulaşmalarını bekliyoruz" denildi. - SAMSUN