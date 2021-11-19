İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında hizmet veren marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile oluşturulan özel ekipler, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetiminde bulundu. Ekipler, ilçe sınırlarında hizmet veren işletmelerde sebze-meyve, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı davranan iş yerlerine tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, ilçe sınırlarında düzenlenen fahiş fiyat ve etiket denetimlerinin devam edeceğini, vatandaşların ise karşılaştıkları etiket uygunsuzluklarında 444 7 160 çağrı merkezi hattına başvurabileceğini bildirdi. - VAN