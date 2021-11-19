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İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika

İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi

19.11.2021 09:31
İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında hizmet veren marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında hizmet veren marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile oluşturulan özel ekipler, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetiminde bulundu. Ekipler, ilçe sınırlarında hizmet veren işletmelerde sebze-meyve, temel gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı davranan iş yerlerine tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, ilçe sınırlarında düzenlenen fahiş fiyat ve etiket denetimlerinin devam edeceğini, vatandaşların ise karşılaştıkları etiket uygunsuzluklarında 444 7 160 çağrı merkezi hattına başvurabileceğini bildirdi. - VAN

İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi
İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi
İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi
İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi
İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi
İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi

İpekyolu, Ticaret, Aydın, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İpekyolu'nda fahiş fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika Ekonomi


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