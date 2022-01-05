İpragaz, 4.CX Awards Turkey 2021'de "İyi Fikir Ödülü" aldı

İpragaz, online sipariş platformu iPApp ile Türkiye'nin en başarılı müşteri deneyimi projelerini üreten markaların ödüllendirildiği 4. CX Awards Turkey 2021'de "İyi Fikir Ödülü" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nice Medya tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin ilk müşteri deneyimi ödülü olan 4. CX Awards Turkey 2021'de kazanan şirketler belli oldu.

Türkiye'nin en önemli markalarının yarıştığı organizasyonda, bu yıl 6 ana kategori ve 3 de jüri özel kategoride toplam 23 marka, ödüle layık görüldü.

İpragaz, müşteri dostu online sipariş ve sadakat platformu iPApp ile, "Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde "İyi Fikir Ödülü" almaya hak kazanırken, İpragaz'ın grup şirketi EVAS'a ise Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde, EvaSmart Akıllı LPG Tüpü ile "Elektrikli Ev Cihazları ve Kişisel Bakım Ürünleri" kategorisinde "İyi Tasarım Ödülü" verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpragaz IT Direktörü Yaman Acar, dijital dönüşüm kapsamında son yıllarda önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme hedefimiz doğrultusunda, kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinin yeni nesil çözümü S/4HANA'yı Türkiye'de ilk kez hayata geçiren, Avrupa'nın ise sayılı şirketlerden biri olduk. Dijital sipariş uygulamamız iPApp ile de sektörde bir ilke imza attık. Son müşteriye ulaşma noktasında bize çok önemli bir hız kazandıran iPApp, merkezinde müşterilerimizin olduğu yenilikçi bir uygulama. Müşterilerimize, 7/24 tek tıkla, hızlı ve güvenli sipariş fırsatı sunan iPApp, aynı zamanda siparişin ilk anından son anına kadar tüm süreci online olarak takip edebilmelerine de imkan tanıyor."