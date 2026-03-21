İran Gazı Irak\'a Yeniden Akmaya Başladı

İran'ın Güney Pars Sahası'na yönelik bombalama saldırıları sonrası yaşanan krizde düğüm çözüldü. Irak, İran'dan gaz tedarikinin yeniden başladığını duyurdu.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, ülke basınına yaptığı açıklamada, İran gazının Irak'a yeniden pompalandığını belirterek, miktarın yaklaşık 5 milyon metreküp seviyesinde olduğunu söyledi.
Bu miktarın kademeli artarak ulusal enerji sistemini güçlendireceğini ve elektrik santrallerinin çalışma kapasitesini artıracağını vurgulayan Musa, "İran'ın Güney Pars Sahası, bombardımana maruz kalması nedeniyle gaz akışı geçici olarak durdu, bu da elektrik santrallerini olumsuz etkiledi" dedi.
Musa, ülkedeki elektrik durumunun 'güven verici' olduğunu kaydederek, alternatif kaynakların hazır olduğunu ve planlı çalışmaların devam ettiğini aktardı.
