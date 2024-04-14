İran-İsrail Gerilimi Bitcoin Fiyatını Sert Düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

İran-İsrail Gerilimi Bitcoin Fiyatını Sert Düşürdü

İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası Bitcoin'in fiyatı sert düşüş kaydetti. Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşerek 63 bin 306 dolar seviyesine geriledi. Ethereum'un fiyatı da yüzde 8,9 değer kaybederek 2 bin 937 dolar seviyesine indi. Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara düştü.

14.04.2024 03:41  Güncelleme: 03:42
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması sonrası sert düşüş kaydetti.

Orta Doğu'da artan gerilim kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı, TSİ 03.26 itibarıyla son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşerek 63 bin 306 dolar seviyesine geriledi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş yüzde 13'ü aştı.

Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 8,9 değer kaybederek 2 bin 937 dolar seviyesine indi.

Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara düştü.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, İsrail, İran, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran-İsrail Gerilimi Bitcoin Fiyatını Sert Düşürdü - Son Dakika

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