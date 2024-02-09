İranlı turistler 4 günlük tatil için Van gecelerine akın etti - Son Dakika
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Ekonomi

İranlı turistler 4 günlük tatil için Van gecelerine akın etti

İranlı turistler 4 günlük tatil için Van gecelerine akın etti

İranlı turistler ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek için Van'a akın etti. İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor. Oteller yüzde yüze yakın dolarken, İranlılar gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini geziyor, gece ise eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarıyor.

09.02.2024 23:40  Güncelleme: 23:43
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İranlı turistler 4 günlük tatil için Van gecelerine akın etti

VAN - İranlı turistler ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek için Van'a akın etti.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'a özellikle İranlı turistler rağbet gösteriyor. Ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek isteyen çok sayıda İranlı, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. İranlı turistlerin Van'a akın etmesiyle birlikte oteller yüzde yüze yakın doldu. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, gece ise eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarıyor.

Her fırsatta Van'a geldiklerini belirten İranlı turistler Van'ı ve Van İnsanını çok sevdiklerini söylediler.

Kaynak: İHA

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