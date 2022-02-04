İş adamı Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş adamı Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi bugün Ankara'da

toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, bir süredir akciğer tedavisi gördüğü hastanede dün vefat eden Kalyoncu için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı vakti tören düzenlenecek.

Kalyoncu'nun cenazesi öğlen kılınacak cenaze namazını müteakip Gölbaşı (Ankara) Mezarlığı'na defnedilecek.