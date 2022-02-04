Üye Girişi
İş adamı Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek - Son Dakika

İş adamı Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek

04.02.2022 09:09
İş adamı Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş adamı Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi bugün Ankara'datoprağa verilecek.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş adamı Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi bugün Ankara'da

toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, bir süredir akciğer tedavisi gördüğü hastanede dün vefat eden Kalyoncu için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı vakti tören düzenlenecek.

Kalyoncu'nun cenazesi öğlen kılınacak cenaze namazını müteakip Gölbaşı (Ankara) Mezarlığı'na defnedilecek.

YORUMLAR
500

Cemal Kalyoncu, İş Adamı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş adamı Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
09:02 Tacizcisi onunla olmak için cinsiyet bile değiştirdi! Ceylan Ertem'den yeni duyuru: Söz verdi, bir daha yaklaşmayacak!
09:02 Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?
09:00 Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta: Allah bunların eline kimseyi düşürmesin
08:46 Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?
08:46 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:33 Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
08:30 ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek!
08:29 Yapımcı Fatih Aksoy doğruladı! Maske Kimsin Sen final yapıyor
03:05 Yine bir saldırı! Bu kez Uzunköprü! Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 09:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: İş adamı Ahmet Kalyoncu bugün toprağa verilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement