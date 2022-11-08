İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın kararları eleştirmişti! Yanıt gecikmedi - Son Dakika
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın kararları eleştirmişti! Yanıt gecikmedi

08.11.2022 23:50

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bakan Nebati'nin de katıldığı finans zirvesinde Merkez Bankası'nın kararlarını eleştirmiş ve faizlerin inmesine rağmen krediye erişimin zorlaştığını söylemişti. Merkez Bankası yönetimi, eleştirilere yanıt vererek bu politikaların devam edeceğini belirtti.

Merkez Bankası (TCMB) bazı banka genel müdürleri ile ayrı ayrı yürüttüğü görüşmelerde, son dönemde sektörden eleştiri alan politikalara kararlı şekilde devam edeceği mesajını vermeye devam ediyor. Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı, aralarında İş Bankası'nın da yer aldığı bazı bankaların üst yönetiminin, ayrı ayrı TCMB ile görüştüğünü ve görüşmelerin bugün de devam ettiğini söyledi. Toplantılara bankalardan genel müdür ve genel müdür yardımcıları düzeyinde katılım gerçekleşiyor.

TCMB'DEN KARARLILIK MESAJI

Bir bankacılık kaynağı görüşmelerde son dönemde tartışma konusu olan regülasyonlarla ilgili karşılıklı görüşlerinin paylaşıldığı bilgisini verirken, bir diğer kaynak da bu politikalara ilişkin, "TCMB kararlı şekilde devam edeceği mesajını veriyor" dedi.

İkinci kaynak ayrıca, TCMB'nin "kaynakların sürdürülebilir ekonomik faaliyetin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi yönünde oluşan politikalara devam edilecek" ve "yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek" mesajını da toplantılarda verdiğini söyledi.

ŞİRKETLERİN ARDINDAN BANKALAR DA ELEŞTİRDİ

TCMB yıl boyunca kendisini döviz, tahvil, kredi ve mevduat piyasasında belirleyici konuma getiren adımlar attı. TCMB adımlarıyla gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 26'dan yüzde 10.5'e kadar düşerken, son dönemde eleştirilere şirketlerin ardından bankalar da katılmıştı.

MERKEZ, KAYNAKLARIN DOĞRU ALANA YÖNLENMESİNİ İSTİYOR

TCMB uygulanan düşük faiz politikası ile bankaların sağladığı kaynakları net ihracat odaklı yatırımlara yani "doğru alana yönlendirmesini" istediğini ifade ediyor. TCMB örnek olarak döviz alımı için kurumlara kredi kullandırtmıyor. Bunun yanı sıra düzenlemelerle bankalara milyarlarca TL uzun vadeli tahvil aldırarak caydırıcılık uyguluyor.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ?

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Bakan Nebati'nin de katıldığı finans zirvesinde Merkez Bankası'nın kararlarını eleştirmiş ve faizlerin inmesine rağmen krediye erişimin güçlendiğini belirterek, "Eğer kredi fiyatı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur." demişti.

Yüksek enflasyon ile büyümenin beraber yürütülmesi hakkında da konuşan Aran, "Bu geniş kitlelerin yoksullaşması anlamına gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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