İş Bankası'nın Antalya'da Turizm İhtisas Şubesi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'nın Antalya'da Turizm İhtisas Şubesi Açıldı

İş Bankası\'nın Antalya\'da Turizm İhtisas Şubesi Açıldı

Türkiye İş Bankası, Antalya'da turizm sektörüne özel hizmet verecek şubesini açtı.

20.11.2024 14:50
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Türkiye İş Bankasının Akdeniz Turizm İhtisas Antalya Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmet sunacak şubenin açılışında, ilk turizm ihtisas şubesinin Antalya'da açılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

İş Bankası'nın Cumhuriyet'in en önemli miraslarından olduğunu ifade eden Şahin, sahibi millet olan bankanın Türk ekonomi tarihinin önemli ilklerini hayata geçirdiğini dile getirdi.

Turizmin rekabetçi bir sektör olduğuna işaret eden Şahin, "Devamlı hareket etmeniz, yatırım yapmanız ve mücadele etmeniz lazım. Yoksa geri kalırsınız. Türkiye'nin turizmde hedefleri büyük. 60 milyar dolar geliri yakaladık ama nihai hedefimiz 100 milyar dolar. Turizm sektörünün de amiral gemisi Antalya'dır. Antalya her yıl 1 milyon ilave turist alıyor. Antalyalı turizmcilerin Türk turizmine katkısı çok büyük. Antalyalı turizmcilerin finansmana erişimi konusunda böyle bir şubenin açılmasını çok değerli buluyorum." diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da turizmi stratejik olarak desteklenmesi gereken bir sektör olarak gördüklerini ifade etti.

Bu yılın başında bankaları bünyesinde turizm bankacılığı bölümünü kurduklarını ve şimdi de turizm ihtisas şubesinin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Aran, 2024 ve 2025 yılları için turizm sektörüne 1 milyar dolar ilave kredi ayırdıklarını kaydetti.

"Turizmin önemi ekonomi için gittikçe artıyor"

Bu kredinin 500 milyon dolarlık bölümünü kullandırdıkları bilgisini veren Aran, "Banka olarak turizm sektörüne kullandırdığımız kredi bakiyesi 1,5 milyar doları geçti. Turizm sektörünün Türkiye'nin geçtiği ekonomik dengelenme döneminde kritik rolü olduğuna inanıyoruz. Turizmin önemi ekonomi için gittikçe artıyor." dedi.

Aran, turizm sektöründe emek veren tüm oyuncuların yanında olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Antalya'da turizm sektörüne 2025 ve 2026 yıllarında 2,6 milyar dolarlık ilave yatırım yapılacağını görüyoruz. 2,6 milyar dolarlık yatırımın tüm finansmanını sağlayabilecek güçteyiz. Umuyorum bu gücümüzü en doğru şekilde kullanırız ve o yatırımlar yerini bulur. Yatırımların dönüşünü alır ve ülkemiz turizminin hayal ettiğimiz 100 milyar dolar gelir seviyesine yolculuğunu gerçekleştiririz."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek banka şubesinin açılışı yapıldı.

Açılışa Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'nın Antalya'da Turizm İhtisas Şubesi Açıldı - Son Dakika

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