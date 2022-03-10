"İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi Samsun'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi Samsun'da başladı

10.03.2022 14:58
"İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi Samsun'da başladı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından hayata geçirilen "İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi'nin ilk etkinliği Samsun'da gerçekleştirildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından hayata geçirilen "İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi'nin ilk etkinliği Samsun'da gerçekleştirildi.

TÜRKONFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'daki iş insanlarının ve iş dünyası derneklerinin sürdürülebilirliği, organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim alanında farkındalık oluşturulması amacı taşıyan proje kapsamında Samsun'daki etkinlik Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (ORKASİFED) ev sahipliğinde yapıldı.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, proje ile topluma yarar sağlarken iş dünyası derneklerinin organizasyon yapısının güçlendirilmesi yoluyla Türkiye'de sorumlu, hesap verebilir ve katılımcı yönetişimin güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

KOBİ'lerin kapasitelerini geliştiren, küresel, ekonomide etkin hedefler ile ekonomik ve sayısal uzlaşmalara ihtiyaç olduğunu belirten Uğurlu, "İklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalması gibi sorunları dert edinmeli, ekonomik dinamizmi teşvik etmek için insan sermayesine büyük yatırım yapmalı, yeni meslekler, yeni fırsatlar, iş ve AŞ güvenliği olan yeni ufuklar, yeni umutlar inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin konuk konuşmacısı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ı kapsayan bölgelerindeki gelişmişlik farkını azaltmak üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeye katkı sağladıklarını aktardı.

Şahin, 2022-2023 yıllarında kalkınma ajanslarının temasının "genç istihdamı" olduğunu hatırlatarak, "Gerek ajansımızın faaliyetlerinde gerek yeni dönemde paydaşlarımızın sunacakları projelerde ve gerekse yatırım destek çalışmalarında bu konuya özel bir önem vereceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin ikinci bölümünde Öğrenme Tasarımları Kurucusu Tuğba Çanşalı ve Türkiye Ulusal Ajansı Eğitmeni Selahattin Ciritci tarafından düzenlenen "Kurumsal Kimliğin İnşası ve Geliştirilmesi" eğitiminde, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının atabileceği adımlar ve önemli noktalar gözden geçirildi.

Etkinlik, konuşmacılar ve katılımcıların fikir alışverişinde bulunması ile sona erdi.

"İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi kapsamında Samsun'un ardından İstanbul, İzmir, Zonguldak, Kütahya ve Nevşehir'de de etkinlikler düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Bu ilçe anonsla işçi arıyor Bu ilçe anonsla işçi arıyor Kardeş odalar Samsun'da buluştu Kardeş odalar Samsun'da buluştu

Tam Gemi Şok Denemeleri, İş Dünyası, Türkonfed, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İş Dünyası için Yerel Kalkınma' Projesi Samsun'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
14:46 Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik
14:44 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat bıçağa ulaşabilecek mi?
14:33 Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 15:23:14. #1.12#
SON DAKİKA: "İş Dünyası için Yerel Kalkınma" Projesi Samsun'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement