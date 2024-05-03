İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararına destek verdi - Son Dakika
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Ekonomi

İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararına destek verdi

İş dünyası temsilcileri, Türkiye\'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararına destek verdi

İş dünyası temsilcileri, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulması kararını desteklediklerini açıkladı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İsrail'in artan saldırganlığına karşı alınan bu kararın önemine vurgu yaparak, ekonomik ambargonun atılacak en önemli adım olduğunu belirtti. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma karşı Türkiye'nin aldığı kararı desteklediklerini ifade etti.

03.05.2024 13:03
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İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurması kararına destek verdi.

İş dünyası temsilcileri, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararını değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e karşı uygulanacak en önemli tedbirlerden birinin bu ambargo kararı olduğunu vurguladı.

"İsrail'in günden güne artan vahşi saldırganlığı sonucu kılını kıpırdatmayan dünya, adalet ve barış üretemeyen mevcut uluslararası sistem, görüyoruz ki iflas etmiştir." ifadesini kullanan Asmalı, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüm dünyanın gözü önünde bir ülke ve ona hükmeden irade, tüm insanlığı kaosa sürüklüyor. Bundan sonra bu zihniyete karşı atılacak en önemli adım ekonomik ambargo olmalıdır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, devletimizin Gazze'de kalıcı bir ateşkes tesis edilip insani yardımın rahatça ulaşımını sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması yönündeki kararını destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır. Tıpkı kısıtlama kararında olduğu gibi bu ve buna benzer kararların dünyadaki tüm vicdan sahibi ülke yöneticileri tarafından da alınmasını bekliyoruz."

"İnsanoğluna karanlık çağ yaşatan İsrail'e karşı açıklanan kararı yerinde buluyoruz"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da İsrail'in Gazze'de emsali görülmemiş bir soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, bu adımın vicdani duygu taşıyan tüm uluslara örnek olması ve yaygınlaşması dileğinde bulundu.

Aydın, "İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde, evrensel hukuk kurullarını ve anlaşmaları yok sayarak, emsali görülmemiş bir soykırım gerçekleştirmektedir. 35 binden fazla Filistinli sivili katlederek yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın da yararlanmasına neden olarak insanoğluna karanlık bir çağ yaşatan İsrail'e karşı Bakanlığımızın açıkladığı bu kararı destekliyor ve yerinde buluyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararına destek verdi - Son Dakika

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