İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararına destek verdi - Son Dakika
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Ekonomi

İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararına destek verdi

İş dünyası temsilcileri, Türkiye\'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararına destek verdi

İş dünyası temsilcileri, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararını desteklediklerini açıkladı. DEİK Başkanı Nail Olpak, İsrail'in saldırıları ve insani yardımlara izin vermeyen tutumu karşısında insani değerlerin önemli olduğunu vurguladı. İSTİB Başkanı Ali Kopuz ise bu kararın insanlığın gereği olduğunu belirterek, Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

03.05.2024 14:47
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İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurması kararına destek verdi.

İş dünyası temsilcileri, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararını değerlendirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayan saldırıları ve insani yardımlara izin vermeyen tutumu karşısında DEİK olarak tavırlarının ve önceliklerinin her zamanki gibi insani değerler olduğunu vurguladı.

Olpak, "Devletimizin, kalıcı ateşkesle yeterli ve sürekli insani yardımlara izin verilmesini sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması kararını önemli buluyor ve destekliyoruz. Herkesin gözü önünde yaşanan bu trajedinin, bir an önce sona ermesi için tüm dünyanın da cesur adımlar atmasını ve erdemli bir duruş sergilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu karar, Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunun da bir göstergesi olmuştur"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da bu kararın insanlığın gereği olduğunu belirterek, insanlık suçu işleyen ülkenin, bunun bedellerinin olacağını anlaması gerektiğini belirtti.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Gazze'ye kesintisiz ve yeterli bir biçimde insani yardıma izin verilinceye kadar ticaretin tamamen durdurulması Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunun da bir göstergesi olmuştur. Bizler, Türkiye'nin iş dünyasının temsilcileri olarak insanlığın gereği olan bu kararı bütün kalbimizle destekliyoruz. Masum sivillerin, hasta ihtiyarların, günahsız çocukların hayatlarına kastedildiği bir ortamda ticaret söz konusu olmamalı. Türkiye bu kararla insanlık sınavını vermiş, torunlarımızın yüzüne utançla bakmamızı engellemiştir."

Kaynak: AA

Nail Olpak, Türkiye, İhracat, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararına destek verdi - Son Dakika

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