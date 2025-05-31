İş dünyası temsilcileri, yeni yatırım teşvik sisteminin sağlayacağı katkılara odaklandı

İş dünyası temsilcileri, yeni yatırım teşvik sisteminin Türkiye'nin kalkınma vizyonunu destekleyeceğini belirtti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi.

Yeni sistemin Türkiye'nin sanayide dönüşüm hedeflerine ulaşması ve küresel rekabet gücünü artırması açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Kütükcü, "Türkiye'nin planlı sanayileşmesinde lokomotif görevi üstlenen OSB'ler, yeni yatırım teşvik sisteminden doğrudan ve güçlü şekilde faydalanacak. Sistem, sadece bugünü değil, 2030'a kadar uzanan kalkınma vizyonumuzu doğrudan şekillendirecek. OSB'ler olarak bu dönüşümün merkezinde yer alacağız." ifadesini kulandı.

Kütükcü, OSB'lerin 68 bin fabrikayla Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğine işaret ederek yeni düzenlemelerin sadece yatırımı değil, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi yapısını dönüştürecek boyutta olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, tüm zorlu şartlara rağmen üretimle büyümek ve kalkınmak zorunda olduğunun altını çizen Kütükcü, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla üretimi destekleyen her adım, yapılan her düzenleme, ülkemizin geleceği açısından son derece kritik öneme sahip. Bu açıdan baktığımızda yeni yatırım teşvik sisteminin yatırım ve üretim dostu yaklaşımı son derece memnuniyet verici. Özellikle stratejik ve katma değeri yüksek yatırımları öncelemesi, ülkemizin teknoloji hamlesini desteklemesi, ayrıca işletmelerimizin yeşil ve dijital dönüşümlerini hızlandırılacak kararlar içermesi, sanayide hedeflediğimiz niteliksel dönüşümü destekleyerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamıza katkı verecek."

"Girişimciler açısından da güçlü bir motivasyon kaynağı"

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker de Türkiye'nin üretim gücünü, istihdam kapasitesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla yayımlanan yeni yatırım teşvik sistemini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bu sistemin yalnızca ekonomik büyümeyi değil, bölgesel kalkınmayı, stratejik sektörlerde derinleşmeyi ve toplumsal refahı artırmasının hedeflendiğini vurgulayan Diker, şunları kaydetti:

"Yeni sistemin, özellikle kadın girişimcilerin güçlenmesine, kadın istihdamının artmasına ve Türkiye ekonomisinin daha kapsayıcı bir büyüme modeline kavuşmasına katkı sunmasını son derece önemsiyoruz. Finansman ve istihdam desteklerinin artırılması, yalnızca yatırımcılar için değil, girişimciler açısından da güçlü bir motivasyon kaynağı olacaktır. Türkiye'nin girişimci ruhu ve üretken potansiyeliyle birleşen bu teşvik sistemi, yalnızca bugünü değil, yarının ekonomisini de inşa edecek güce sahiptir."

" Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatındaki liderliğini daha da pekiştirecek"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da yeni yatırım teşvik sistemini sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek ve yüksek katma değerli üretimi hızlandıracak stratejik bir adım olarak gördüklerini belirterek, yeni sistemin, özellikle teknoloji odaklı ve dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlara yönelik proje bazlı seçici yaklaşımına dikkati çekti.

Bunun, Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğunu aktaran Ardıç, "Yatırım teşvik sisteminin, ikiz dönüşüme ve katma değerli üretime odaklanmasını, yüksek teknolojili üretimimizi artırmamız, küresel ölçekte rekabet edebilmemiz ve nihayetinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız açısından son derece değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, teşvik sisteminin verimsiz yatırımları teşvik dışı bırakarak, bölgesel kalkınmayı ve yerel aktörleri desteklediğini bildirdi.

Sistemin bölgesel gelişmişlik farklarını dikkate alan ve önceleyen bir yapıda olduğunu belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojili yatırımlara sağlanan ayrıcalıklı destekler, Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatındaki liderliğini daha da pekiştirecektir. Yeni teşvik sisteminin sağlayacağı katkılarla, başkentimiz sanayi ve teknolojide ülkemizin merkezi olma yolunda daha emin adımlarla yürüyecektir. ASO olarak, üyelerimizi bu yeni sistemin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaları için bilgilendirmeye ve yönlendirmeye devam edeceğiz."