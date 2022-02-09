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İş dünyasının önceliği enerji arzı güvenliği - Son Dakika

İş dünyasının önceliği enerji arzı güvenliği

09.02.2022 23:33
İş dünyasının önceliği enerji arzı güvenliği

Tekstil boyahaneleri işletmecilerinin iştirakiyle düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması.

Tekstil boyahaneleri işletmecilerinin iştirakiyle düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor" dedi.

Tekstil boyahaneleri işletmecileri, BTSO ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. BTSO'da yapılan toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Halil Ersan Özsoy, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin son iki yıldır tüm dünya ile birlikte her alanda zor bir dönemden geçtiğini söyledi. BTSO'nun bu süreçte yoğun bir çalışma sergilediğini ifade eden Başkan Burkay, "63 meslek komitemizin tamamında meclis ve komite üyelerimiz, 50 bini aşkın BTSO üyesinin karşılaştığı sıkıntıları çözmek için mesai harcadı. Özverili çalışmaları için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Pandeminin risklerin yanında fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Başkan Burkay, 2021 yılında tedarik zincirinde yaşanan değişimle birlikte Türkiye'de yatırımların arttığını ifade etti. Başkan Burkay, "Geçen yıl daha önce Türkiye ile hiç ticaret yapmamış veya sınırlı ticareti olan birçok ülke ve şirket ülkemizden 25 milyar dolar değerinde alım yapmış. Bu sene bunun iki kat artarak 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Birçok sektör yeni pazar ve yeni müşteri gruplarına ihracat gerçekleştirecek. Yatırım teşvik belgelerine baktığımızda da tekstil sektörünün otomotiv yan sanayi ile birlikte en fazla yatırım yapılan alanların başında geldiğini görüyoruz. Sektörde kriz döneminde neredeyse tüm dokuma makineleri yenilendi. Boyahane yatırımları arttı. Kapasite artışları gerçekleşti. Türkiye bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Tüm firmalarımız yatırım yapacak yer arayışında. Talebi sürdürülebilir kılmak adına, üretim ve yatırımların kesintisiz şekilde devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Kademeli tarife uygulaması kaldırılmalı"

İbrahim Burkay, siparişlerin arttığı, üretim ve ihracatın yükseldiği bir dönemde artan enerji maliyetlerinin işletmeleri olumsuz etkilediğini kaydetti. Enerji girdilerinin toplam maliyet içindeki payının en yüksek olduğu sektörlerden boyahanelerin bu süreçten daha fazla etkilendiğini belirten Burkay, " Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla yaptığımız görüşmede firmalarımızın taleplerini aktardık. Önceliğimiz kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor. Sayın Bakanımız bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Yakın zamanda talebimizin karşılık bulmasını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

"En pahalı enerji olmayan enerji"

Sanayide yaşanan elektrik kesintilerine de işaret eden Başkan Burkay, "Yaşadığımız bu süreç bize en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bir kez daha gösterdi. Şu anda dünya genelinde enerji ile alakalı ciddi bir kriz var. Çin'de uzun zamandır birçok eyalette elektrik kesintileri uygulanıyor. Diğer taraftan pandemi ile birlikte enerji kaynaklarında önemli fiyat artışları yaşanıyor. Devletimiz uzun bir süre enerji fiyatlarına sübvansiyon uyguladı. Ancak son dönemde üst üste gelen yüksek oranlı artışlar firmalarımızı oldukça zorladı. Bu zamlara rağmen İtalya, İspanya, Portekiz gibi sektördeki rakiplerimizin doğalgaz fiyatı, bizim şu anki fiyatımızın tam iki buçuk katı. Enerji fiyatı dünyanın her yerinde rekabetçilik açısından önemli bir faktör. Bu yüzden küresel tedarik zincirindeki mevcut konjonktürün ülkemize önemli fırsatlar sunduğu bir dönemde enerjinin güvenilir ve uygun maliyetle arzı kritik önem taşıyor." diye konuştu.

"Boyahaneler kesintilerden olumsuz etkilendi"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, enerjide artan maliyetlerin sanayicilerini zorladığını söyledi. Enerji yoğun işletmeler arasında yer alan boyahanelerde, yükselen enerji maliyetlerinin etkisinin daha güçlü şekilde hissedildiğini kaydeden Uğur, "Ocak ayında İran'ın gaz sevkiyatını durdurması sonrası OSB'lerde uygulanan doğalgaz kısıtlamaları ve elektrik kesintileri de işletmelerimizde üretim ve performans kaybına yol açtı. Şehrimizin tekstildeki en önemli avantajı hızlı üretip hızlı teslim edebilme kabiliyetidir. Bu rekabet avantajını sürdürebilmemizi sağlayan ana unsur ise boyahane ve baskı fabrikalarıdır. Bu işletmelerimizin girdi maliyetlerini düşürüp, yeni desteklerle sanayimizin rekabet gücünü korumamız gerekiyor." dedi.

"Enerji maliyetleri yükümüzü ağırlaştırıyor"

DOSAB Başkanı Halil Ersan Özsoy, enerji maliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Özsoy, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 60'lık kısma kadar 0,59 TL olan kw fiyatının sonrasında yüzde 50 zamla 0,89 TL'ye çıktığını belirterek, "Tüketim ortalaması 0,71 TL'ye denk geliyor. Aynı şekilde doğalgaz kullanımında uygulanan kısıtlamalar ve artan enerji fiyatları firmalarımızın yükünü ağırlaştırıyor." diye konuştu.

TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün ise, Türkiye'nin en önemli ihracat kaynaklarından birinin tekstil sektörü olduğunu belirterek, "İplik veya kumaşı üretemiyorsanız ithal edebilirsiniz ancak kısa bir süre zarfında baskılı kumaş ithal edebilmeniz mümkün değil. Bu yüzden tekstil ihracatı yapacaksak boya ve baskı fabrikaları olmak zorunda. Çok önemli bir iş yapıyoruz. BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a da TOSAB'a gerek kuruluşu gerekse de sonraki süreçlerde sağladığı destekler için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın ram bacaları ile ilgili İl Mahalli Çevre Kurulu'nun kararlarına dair sunum yaptığı toplantı, iştirakçilerin görüş ve taleplerini aktarmalarının ardından sona erdi. - BURSA

İş dünyasının önceliği enerji arzı güvenliği
İş dünyasının önceliği enerji arzı güvenliği

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İbrahim Burkay, Türkiye, Enerji, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş dünyasının önceliği enerji arzı güvenliği - Son Dakika Ekonomi


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