İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli Düzenlendi

Yeşil Çevre Kooperatifi, sanayi bölgelerinde işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği konulu panel düzenledi.

05.10.2024 11:20
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Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı katkıları ile Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi ve Kestel Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ortakları için, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İşverenlerin Yükümlülük ve Hakları Paneli düzenledi.

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın açılış konuşmasında, "Atık su artırma asıl görevimiz olmakla beraber, farklı hizmetlerle de ortaklarımıza katma değer sağlamaya gayret ediyoruz. Çevre danışmanlığı, katı atık ayrıştırma, laboratuvar hizmeti gibi hizmetlerimizin yanı sıra periyodik olarak düzenleyeceğimiz bilgi paylaşımı panelleri ile de ortaklarımıza fayda sağlamayı amaçlıyoruz." Dedi.

Bursa'nın doğu bölgesindeki üç organize sanayi bölgesi içerisinde faaliyet gösteren 429 sanayi kuruluşuna, İsabey bölgesindeki işletmeler ile Kestel ve Gürsu İlçe yerleşim alanlarına evsel ve endüstriyel atık su artıma hizmeti veren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, ortaklarına katma değer sağlamak amacıyla düzenlediği panelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlendirdiği dört ayrı İş Baş Müfettişi, iş sağlığı ve güvenliği hakkında işverenlerin yükümlülükleri ve haklarını anlatan sunumlarını gerçekleştirdi. İşverenleri ve İSG Uzmanlarını yeni düzenlemeler ve yükümlülükler hakkında bilgilendiren İş Baş Müfettişlerinin gerçekleştirdiği sunumlarda "Risk Değerlendirmesi Dokümanı, Acil Durum Planları, Tahliye ve Söndürme Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Genel Yükümlülükler, Yargı Kararları, Çalışan ve İşveren Hakları ve eksik bilinen hususlar gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Bursa İş Baş Müfettişleri Ali Başyiğit, Yaşar Ertan, Ahmet Şahin, Volkan Avcı; iş sağlığı ve güvenliği için kaynağında mücadele ederek, teknik gelişmelere uyum sağlayıp iş yerinin tasarımından başlayarak bu konudaki önlemlerin alınmasının elzem olduğuna dikkat çektiler. İş Baş Müfettişleri, önemli olanın iş güvenliği değil, can güvenliği olduğunu ve bu konuda önlem almanın ödeme yapmaktan daha ucuz olduğu mesajını verdiler.

BOSAB, Uludağ OSB ve Kestel OSB Bölge Müdürleri ile birlikte ortakları için bilgi paylaşımı ve kazanım organizasyonlarını artırmayı planlayan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi'nin düzenlemiş olduğu panel işverenler ve İSG uzmanları tarafından yoğun ilgi ile karşılanırken, sunumların ardından İş Baş Müfettişleri katılımcıların sorularını yanıtladı. Dört oturumdan oluşan panele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanı Yalçın Kubat da katılım gösterdi.

Gerçekleştirilen panelin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen yetkililere plaket takdim eden OSB Bölge Müdürleri ve Yeşil Çevre İşletme ve Hizmet Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, yetkililere teşekkürlerini ileterek ortak çalışmalara her zaman hazır olduklarını ifade ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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