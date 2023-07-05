Emekliye zam ne zaman gelecek? Torba yasada adları yer almadı, AK Parti ileriki dönemi işaret etti - Son Dakika
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Emekliye zam ne zaman gelecek? Torba yasada adları yer almadı, AK Parti ileriki dönemi işaret etti

Emekliye zam ne zaman gelecek? Torba yasada adları yer almadı, AK Parti ileriki dönemi işaret etti

05.07.2023 15:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Güler, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam teklifinin şu anda içerisinde yer almadığını belirtti. Güler, emekli maaşlarının seçim öncesinde artırıldığını ve şu anda teklifin enflasyon farkını yansıtmadığını söyledi. Zam teklifinin ilerleyen zamanda değerlendirileceği ifade edildi.

AK Parti, 15 maddelik torba kanun teklifini Meclis'e sundu. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye yükseldi. Teklifte yer almayan "emekli zammı" konusunun ilerleyen zamanda değerlendirileceği belirtildi.

TEKLİF TOPLAM 17 MADDEDEN OLUŞUYOR

Teklifte yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen en düşük memur aylığının 22 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'mıza sunmuş bulunuyoruz. Teklif 15 madde, geçici 2 madde olmak üzere toplam 17 maddeden oluşmaktadır" dedi.

"EMEKLİ ŞU ANKİ TEKLİFİMİZDE YER ALMIYOR"

İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zammın teklifte yer almadığını ifade eden Güler, "Şu anda bu teklifimiz içerisinde yok. Oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar, dağılım yapılacaktır miktar açısından. Çünkü en alt seviyede 5 bin 500 TL olan emekli maaşı, seçim öncesinde 7 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkının yansıtılmasıyla beraber, şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanda değerlendireceğiz" dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 TL

Güler, memur maaş zammına ilişkin ise; "Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artışı öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı, Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 TL iken 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL'ye, artış oranıyla beraber 2023 Temmuz'unda 22 bin 17 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı, bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır" ifadelerini kullandı.

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