Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yüzde 34 zamla brüt 13 bin 414 TL, net asgari ücret tutarının ise 11 bin 402 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Bakan Işıkhan'ın ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuştu. Atalay, Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları kaydetti: "Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik. Dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."
Son Dakika › Ekonomi › İşçi ve işveren taraflarından 11 bin 402 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilk yorum - Son Dakika