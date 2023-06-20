İşçi ve işveren taraflarından 11 bin 402 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilk yorum - Son Dakika
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İşçi ve işveren taraflarından 11 bin 402 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilk yorum

20.06.2023 12:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti net 11 bin 402 lira olarak açıklarken, işçi ve işveren taraflarından rakama ilişkin ilk yorumlar geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor" derken TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yüzde 34 zamla brüt 13 bin 414 TL, net asgari ücret tutarının ise 11 bin 402 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

TÜRK-İŞ: ENFLASYON BELLİ BİR NOKTAYA GELMEZSE ÖNEMİ KALMIYOR

Bakan Işıkhan'ın ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuştu. Atalay, Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İşçi ve işveren taraflarından 11 bin 402 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilk yorum
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

TİSK: ÜÇLÜ MUTABAKATTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları kaydetti: "Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik. Dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."

YORUMLAR (17)
  • Doğan Kaya: Bence bu para bile çok Patronlar onca ödemesi varken bir işçinin maliyeti ne kadar olduğunu biliyormusunuz niçin şükretmiyor milletimiz yazık değilmi 11.500 TL hangi ülke bu kadar asgari ücret veriyor ekonomiz iyiki yılda iki defa üç defa işçiler zam alıyor kimse sesini çıkartmasın bu para çok güzel şükür edin şükür Avrupa'da insanlar Açız diye ağlıyor Cevap Yaz 2 26 Yayından Kaldır
  • Faruk AK: Serkan senin gibi doyumsuza 500 olsaydı niye 12 olmadı derdin hadeeee hadeeee yüzünüze gözünüze dursun Cevap Yaz 11 43 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Patatis makarna var yermisin biz besleme değiliz emekçiyiz şimdi uzayabilirsin 29 3 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, Tisk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşçi ve işveren taraflarından 11 bin 402 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilk yorum - Son Dakika


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