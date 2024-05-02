İşçilerin Endişesi: Artık İşçi ve Usta Yetişmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

İşçilerin Endişesi: Artık İşçi ve Usta Yetişmiyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki oto tamir atölyelerinde çalışan emekçiler, gelecekte işçi ve usta yetişmediği endişesini dile getirdi. Ustalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yoğun mesailerine devam ederken, işçi bulma konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti. Kazançlarının memurlardan daha fazla olduğunu söyleyen ustalar, çıraklık okullarının etkisiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, gençlerin çalışmadan para kazanma isteği nedeniyle işçi sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.

02.05.2024 00:36  Güncelleme: 00:58
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İşçiler bayrama tamirhanede girdi

Oto tamir atölyelerinde çalışan emekçiler, işçiliğin geleceği için endişeli

Oto tamir atölye ustaları: "Artık işçi ve usta yetişmiyor"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde oto tamir atölyelerindeki ustalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de yoğun mesailerini sürdürürken, artık geleceğin işçi ve ustalarının yetişmediğini kaydetti.

Kozan'da oto tamir sanayi sitesindeki esnaf Adana sıcağında zorlu mesleklerini sürdürürken, 1 Mayıs işçi bayramında da mesai başındaydı. Ustalar memurdan daha fazla kazanmalarına rağmen artık çalıştıracak işçi bulamadıklarını ifade ederek, ileride belki de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi bayramını kutlayacak işçi bulunamayacağını söyledi.

"İşçi bayramı ama işçi yok"

Usta Himmet Karakurt, "22 senedir sanayide çalışıyorum. Bugün bayram ama sanayide bayram yapamıyoruz. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Eskiden pek kazancı yoktu ama 2015 yılından bu yana kazancı güzel bir meslek. Memur olmaktansa tamirci olmanın getirisi daha iyi. Eleman bulamıyoruz. İşçi bayramı ama işçi yok. İşi öğreteceğim, dükkanı açacak eleman yok. Çıraklık okulu bizim bölgemizde pek etkili ancak bize pek yaramadı. Ama diğer mesleklere yaradı. Adana sıcağında çalışmak ateşle oynamak gibi bir şey bizim için. Sabah ve akşam üstü sıcakta yoğun çalışıyoruz. Öğlen sıcakta daha esnek çalışıyoruz" diye konuştu.

Oto elektrik ustası Yasin Sarıkaya da yoğun bir mesai yaptıklarını ifade ederek, "Çok sıcak bir havada çalışıyoruz. Eleman sıkıntısı da var. Son bayramlar. İşçi yok, çıraklık okulu olmasa işçi hiç yok. Maaş olmasa o da yok. Gençler çalışmadan, oturalım para kazanalım istiyor. Zor bir sektör ama getirisi yüksek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İşçilerin Endişesi: Artık İşçi ve Usta Yetişmiyor - Son Dakika

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