İsdemir'in Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

İsdemir'in Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

17.07.2025 19:16
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İsdemir ile Özçelik-İş arasında 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 3,406 çalışanı kapsıyor.

Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, bugün Ankara'da imzalandı.

İsdemir'in saat ücretli 3 bin 406 çalışanını kapsayan sözleşme, 29 Ocak'ta başlayan görüşmelerin 6'ncı oturumunda karara bağlandı. Toplu sözleşmede 68 asıl ve 2 geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde mutabakat sağlandı.

Anlaşmanın, iş barışını koruyarak çalışan haklarında iyileşme sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Türkiye, İsdemir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsdemir'in Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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