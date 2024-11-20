İSG CEO'su Alp Er Tunga Ersoy ile Yollar Ayrıldı

Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nda, Üst Yönetici (CEO) Alp Er Tunga Ersoy ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSG Uluslararası Havalimanı'nda haziran itibarıyla CEO'luk görevine gelen Alp Er Tunga Ersoy ile her iki tarafın da ortak kararı neticesinde karşılıklı anlaşmayla görev ayrılığı gerçekleşti.

"Alp Er Bey'e bugüne kadar bize olan katkıları için teşekkür ederken kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ulusal ve uluslararası pek çok havalimanının işletmecisi konumundaki Malezya Havalimanları Holdings Berhad'ın (MAHB) işletmecisi olduğu havalimanımızda, yeni CEO göreve gelene kadar tüm operasyonlar MAHB'ın büyük havacılık tecrübesiyle ve İSG Yönetim Komitesi tarafından yönetilecektir. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tüm operasyonlarımızı aksamadan aynı şekilde yürütmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam etmekteyiz."