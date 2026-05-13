İSG Havalimanı'nda Mart'ta Yolcu Sayısı %7,2 Arttı

13.05.2026 16:25
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, mart ayında yolcu sayısını %7,2 artırarak Avrupa'da öncü oldu.

ISG'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 2026 yılı mart ayı ve ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu yayımlandı.

Buna göre, Avrupa genelinde hava trafiği, bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyüdü ve ISG Uluslararası Havalimanı, bu büyümenin öncüleri arasında yer aldı. ISG, geçen yıla kıyasla ilk çeyrekte yüzde 12,4 artışla Avrupa'daki hızlı büyüyen havalimanları kategorisinde zirveye çıktı.

Bu yılın ilk çeyreğinde istikrarlı yükselişini sürdüren havalimanı, özellikle büyük ölçekli havalimanları kategorisinde hızlı büyüyen merkezlerden biri olarak dikkati çekiyor. Yılın ilk iki ayında kaydedilen çift haneli büyüme oranlarının ardından ISG, mart ayında da bu ivmesini korudu.

Avrupa Birliği (AB) dışı pazarda yüksek yolcu trafiği artışında Kuzey Makedonya, Moldova, Bosna Hersek ve Özbekistan ile öne çıkan Türkiye, İstanbul'daki havacılık merkezleriyle Avrupa'nın büyük havalimanları "Majors" kategorisinde Mart 2025 verilerine kıyasla yolcu trafiğinde dinamik büyüme kaydeden başlıca havalimanları arasında yer aldı.

Avrupa havalimanları genelinde Majors grubu içerisinde İstanbul'da bulunan havacılık merkezlerini Avrupa'nın diğer önemli merkezleri Londra LHR (yüzde 46,9), Barselona BCN (yüzde 5,4) ve Madrid MAD (yüzde 4,2) oranında trafik artışlarıyla takip etti.

Rapordaki 2026 yılı güncel verilerine göre, ISG, yıllık 40 milyon üzeri yolcu kapasitesine sahip "Majör Havalimanları" kategorisinde Avrupa'nın yüksek büyüme oranı kaydeden limanları arasında bulunuyor. ISG, özellikle tek bir terminal çatısı altında yoğun trafiği yönetebilme kabiliyeti, ölçek ekonomisi ve kapasite optimizasyonu açısından öne çıkıyor.

Geçen yılı 48,4 milyon yolcuyla rekor seviyede tamamlayan ISG, 2026 yılına güçlü bir giriş yaparak genişleyen uluslararası destinasyon ağı, ikinci pistin tam kapasiteyle operasyona dahil olması ve stratejik dijitalleşme yatırımlarıyla dikkati çekiyor. "Noktadan noktaya" taşımacılık modeline odaklanan "Şehir Havalimanı" kimliği, kısa terminal içi yürüme mesafeleri ve hızlı operasyonel süreçleriyle yolcu deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Kaynak: AA

