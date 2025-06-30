İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama - Son Dakika
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Ekonomi

İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL\'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama
30.06.2025 12:21
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Türkiye'de son dönemde restoranların yüksek fiyat politikaları eleştirilerin odağında. Son olarak Bursa'da İskender kebap yapan bir işletmede, "Kebap ile birlikte herhangi bir içecek alınmadığı takdirde servis edilen ilk çay ücrete tabidir" ifadesi tepki çekti. 1.5 porsiyon iskenderin 2.130 TL'ye satıldığı işletmede çay fiyatı ise 65 lira.

Bursa denildiğinde akla ilk gelenlerden biri İskender kebap oluyor. Osmanlı'nın ilk başkentine gidenler kebap yemeden dönmüyor. Ancak artık İskender yemek o kadar da ucuz değil. Üstelik çay da ikram statüsünden çıkarıldı.

Dört kişilik bir ailenin iskender kebap yemesi durumunda 3 bin lira gibi bir rakamı gözden çıkaracağı restoranda, "Kebap ile birlikte herhangi bir içecek alınmadığı takdirde servis edilen ilk çay ücrete tabidir" ifadesi tepkilerin odağında. Üstelik çay ücreti de çok tartışılacak cinsten. Küçük bir bardak çaya 65 TL istenirken; fincan çayın fiyatının da 150 TL olması dikkat çekti.

İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

Yerel Haberler, İskender, Türkiye, Ekonomi, Gündem, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Amado Carrillo:
    kebapçı iskender bursada meshur yer. demekki boyle sey yapmışlar boykot etme zamanı geldi ozaman kimse gitmesin buraya 31 0 Yanıtla
  • Adam:
    Menüde dönerin fiyatı 780tl. Haberi yaparken dikkat çeksin diye 1.5 ve 300g ın fiyatı alınmış!! Hay son dakikanıza... 7 4 Yanıtla
  • 12341234:
    Fiyatlar gecirmasyon aklı olan bu fiyatlara kendini düdükletmez 6 0 Yanıtla
  • Mert Can:
    Nasıl bir haber. Hani isim nerde hangi restoran 5 0 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    ulke tren halimde herkes birbirine , 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama - Son Dakika
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