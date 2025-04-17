İŞKUR ve BUÜ'den Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İŞKUR ve BUÜ'den Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı

İŞKUR ve BUÜ\'den Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı

ÜNİMEK programı belgeleri törenle verildi; üniversite-sanayi iş birliği ön plana çıktı.

17.04.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önderliğinde; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Amphenol Türkiye Interconnect Solutions ortaklığıyla gerçekleştirilen Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı'nın (ÜNİMEK) ilk dönemi düzenlenen belge töreniyle kapatıldı.

Amphenol Türkiye Interconnect Solutions Bursa Başköy Yerleşkesinde yapılan törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, OYAÇ MYO Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber, ULUSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Dokur, BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen, SGK İl Müdürü Erhan Karaca, Amphenol Türkiye Interconnect Solutions Operasyon Direktörü Emre Kurtuluş, projede görev alan OYAÇ MYO akademisyenleri katıldı.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, "Bu programlar, üniversite-sanayi iş birliğini tetikleyen ve nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkıda bulunan programlardır. Bu bağlamda Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. yılına da denk gelen bu töreni çok önemsiyoruz. Zira üniversitelerimiz, mühendislik ve uygulamalı bilimler alanlarında çok kaliteli öğrenciler yetiştiriyor. Türk iş gücü, diğer ülkelerde üretim yapan iş gücüne kıyasla daha verimli ve daha kaliteli çalışıyor. Bu programdan istifade eden gençlere, kariyerlerinde başarılar diliyorum. Kariyer başarısı aslında bir terfi değil, ortaya konulan işler ve kaliteli projelerdir. Bu katkılarınızın ileride devam etmesi aslında kariyerinizin de yükselmesi anlamına gelecektir. Son olarak, bu programın geliştirilmesine ve yönetilmesine katkı sağlayan İŞKUR merkez ve taşra teşkilatına, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu yöneticilerine ve bütün emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin, kendileri için en merkezi konu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bursa'nın ve Türkiye'nin hem beşeri sermaye havuzuna büyük katkılar yapıyoruz hem de nitelikli personel yetiştirme konusunda çok özel bir gayret içerisindeyiz. Bakanlığımızın geliştirdiği bu proje, bizim diğer alanlardaki üniversite-sanayi iş birliğimizin dinamizmini artıracak özel öneme sahip bir program. Bursa Uludağ Üniversitesi mezun istihdam oranının, yüzde 30 - yüzde 40 bandından aşağı düşmediğini görürüz. Bunun daha da dinamik bir biçimde devam edeceği iddiasını dile getirerek bakanımız başta olmak üzere bakanlığımıza, İŞKUR'a bütün yetkililerimize, üniversitedeki idareci hocalarımıza, müdürlerimize ve katkı veren herkese teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Başarı ile eğitimini tamamlayan kursiyerlerin belgelerinin de takdim edildiği program, fabrika gezisinin ardından sona erdi. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, İŞKUR, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞKUR ve BUÜ'den Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:12:36. #7.13#
SON DAKİKA: İŞKUR ve BUÜ'den Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement