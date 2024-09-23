İslami Bankacılık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

İslami Bankacılık Eğitimi Düzenlendi

İslami Bankacılık Eğitimi Düzenlendi

Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, İstanbul'da İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi düzenledi.

23.09.2024 12:06
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Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi çalışmaları kapsamında İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi düzenlendi. Eğitimlere Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan finans ve bankacılık alanında uzmanlaşmış 14 profesyonel katıldı.

Türk devletlerindeki banka birliklerinin katılımıyla 2022 yılında kurulan Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi (TDBBK) çalışmaları kapsamında İstanbul'da bir hafta süreyle 'İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi' düzenlendi. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimlere Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan finans ve bankacılık alanında uzmanlaşmış 14 profesyonel katıldı.

Konseye üye ülkelerdeki bankacıların mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve finansal kuruluşlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında, Türkiye ve dünyada katılım bankacılığı, uluslararası İslami finans kuruluşları, İslami finansal sözleşmeler, katılım bankacılığı sermaye piyasası ürünleri, fon toplama ve kullandırma ürün ve hizmetleri başlıklarında eğitimler verildi. Katılımcılara sınıf eğitimlerinin yanı sıra; yerinde bilgi vermek, saha çalışması yapmak amacıyla banka ziyaretleri düzenlendi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Özbekistan'da yapılan yönetim kurulu toplantısında, katılım bankacılığının bölgede gelişime açık bir alan olduğu değerlendirilmişti. Özel tahsis gerektiren bu alandaki prensiplere uygun mevzuat, standart, düzenleme ve uygulamaları geliştirmeye katkı sağlayacak donanımlı bankacılar yetiştirmek amacıyla Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğiyle İstanbul'da bir hafta süreyle "İslami Bankacılık ve Finans Eğitimi" düzenlenmesine karar verilmişti. Bu kararın ardından İstanbul'daki eğitimler planlanarak hayata geçirildi.

Konsey, yaptığı çalışmalarla; Türk Cumhuriyetlerindeki banka birlikleri, finans sektörleri, bankalar ve ülkeler arasındaki etkileşimi artırmayı ve iş birliği alanlarının genişletilmesini hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, istanbul, Ekonomi, Finans, Eğitim, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İslami Bankacılık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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