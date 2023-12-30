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İşletmelere Menü Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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İşletmelere Menü Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Zeytinburnu'nda işletmelere menü yönetmeliği hakkında bilgilendirme yaparak, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren işletmelerin kapılarında ve masalarda fiyat listesi yayınlama zorunluluğu olduğunu belirtti. İşletmelerin bu zorunluluğa uymaması durumunda ciddi cezalarla karşılaşabilecekleri vurgulandı.

İşletmelere Menü Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Yapıldı
30.12.2023 - 14:08,
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İşletmelerde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek menü yönetmeliği hakkında Zeytinburnu'nda işletmelere bilgilendirme yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu menü yönetmeliğimiz yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. Restoranlar, kafeler gibi işletmeler kapılarının önlerinde, vatandaşın görebileceği şekilde ve okuyabileceği şekilde menü asarak fiyatlarını yayınlamak zorunda" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kapıda ve masalarda fiyat listesi zorunluluğu getirilecek. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, kurum müdürleri ve görevliler Zeytinburnu'ndaki işletmeleri gezerek, yönetmelik hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İşletme müdürlerine menülerde fiyatların olması gerektiğini belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 1 Ocak 2024'ten itibaren fiyatları olmayan işletmelere ürün başına ciddi cezaların kesileceğini hatırlattı. İşletmelerin ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini anlatan Bakan Yardımcısı Gürcan, "Bugün özellikle yarınki yılbaşı dolayısıyla lokanta, restoran gibi eğlence yerlerinde denetimlerimizi İstanbul'da ve diğer illerde aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşımızın fiyatlardan dolayı mağduriyet yaşamaması için il müdürlüklerimiz ve Ticaret Bakanlığına bağlı arkadaşlarımız sürekli denetim halindeler. Yarın da bu denetimlerimiz sürecek. Ayrıca biliyorsunuz 01-01-2024 tarihinden itibaren yayınlamış olduğumuz bir menü yönetmeliğimiz var. Bu menü yönetmeliğimiz yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek. İşletmeler, restoranlar, kafeler gibi işletmeler kapılarının önlerinde, vatandaşın görebileceği şekilde ve okuyabileceği şekilde menü asarak fiyatlarını yayınlamak zorunda. Ayrıca içeride hizmet verdikleri masalarda da menülerini bulundurmak zorunda bununla ilgili de işletmelerimizi burada uyardık. Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için ki, asmayan işletmelere yılbaşından itibaren menüde bulunan her bir ürün için ve sattıkları her bir ürün için fiyat etiketi yönetmeliği gereği 2 bin 172 ceza yazacağız. Yani işletmeler buradan çok ciddi cezalar alabilirler. O yüzden bu, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıcı menü yönetmeliğimizin daha sağlıklı işlemesi için hem işletmelerimizi uyarıyoruz hem de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşımızın yılbaşı gecesinde fiyatlardan dolayı herhangi bir mağduriyeti yaşamaması için Ticaret Bakanlığı olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'umuzun da şu anda beş ilçesinde denetimlerimiz sürüyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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