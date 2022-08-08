İso: İhracat İkliminde Şubat 2021'den Bu Yana Devam Eden İyileşme Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
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İso: İhracat İkliminde Şubat 2021'den Bu Yana Devam Eden İyileşme Dönemi Sona Erdi

08.08.2022 11:19
İso: İhracat İkliminde Şubat 2021'den Bu Yana Devam Eden İyileşme Dönemi Sona Erdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 50,0 düzeyinde gerçekleşerek ihracat talep koşullarının değişmediğine işaret etti. Endeks, haziran ayındaki 51,8 seviyesine göre azalarak ihracat ikliminde Şubat 2021’den bu yana devam eden iyileşme dönemini sona erdirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 50,0 düzeyinde gerçekleşerek ihracat talep koşullarının değişmediğine işaret etti. Endeks, haziran ayındaki 51,8 seviyesine göre azalarak ihracat ikliminde Şubat 2021'den bu yana devam eden iyileşme dönemini sona erdirdi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Temmuz 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Açılamada şu değerlendirmeler yer aldı:

"TÜRKİYE İMALAT SEKTÖRÜ İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ TEMMUZDA 50,0 OLDU: Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 50,0 düzeyinde gerçekleşerek ihracat talep koşullarının değişmediğine işaret etti. Endeks, haziran ayındaki 51,8 seviyesine göre azalarak ihracat ikliminde Şubat 2021'den bu yana devam eden iyileşme dönemini sona erdirdi.

ORTA DOĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK AKTİVİTE YAVAŞLADI: Türk imalatçılarının önemli ihracat pazarları arasında talep artışının ana kaynağı, petrol dışı aktivitenin keskin şekilde artmaya devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Bu artış, son yedi ayda görülen en yüksek seviyeye ikinci kez ulaştı. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, Katar ve Suudi Arabistan'daki güçlü büyümeye karşın Mısır ve Lübnan'da ekonomik aktivite yavaşladı.

AVRUPA KARMAŞIK BİR TABLO ÇİZDİ: Avrupa ise üçüncü çeyreğin başında üretim açısından karmaşık bir tablo çizdi. Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Hollanda'da büyüme devam etmekle birlikte bu ülkelerin tamamında ivme kaybetti. Buna karşılık Almanya, İtalya, Polonya ve Yunanistan'ın üretimi temmuz ayında düşüş gösterdi. Toplam yüzde 9'luk payıyla Türk imalat sanayi ihracatının en büyük pazarı konumunda bulunan Almanya'da ekonomik aktivite yıl başından beri ilk kez azaldı ve söz konusu azalış Covid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. ABD'de de özel sektör aktivitesi yeniden daralmaya geçti. Üretim iki yıldan biraz uzun bir süredir ilk kez düşüş kaydetti ve söz konusu düşüş Mayıs 2020'den beri en yüksek oranda gerçekleşti.

ÇİN'DE ÜST ÜSTE İKİNCİ AY ARTIŞ: Orta Doğu dışında en hızlı üretim artışları Asya'da kaydedilirken büyüme Hindistan, Singapur ve Tayland'da belirgin gerçekleşti. Çin, salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ekonomik aktivitede üst üste ikinci ay artış kaydetti. Üretimdeki en keskin düşüş ise Polonya'da gerçekleşti. Tayvan, Kenya ve Çek Cumhuriyeti'nde de talep belirgin yavaşlama gösterdi."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İso: İhracat İkliminde Şubat 2021'den Bu Yana Devam Eden İyileşme Dönemi Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İso: İhracat İkliminde Şubat 2021'den Bu Yana Devam Eden İyileşme Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
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