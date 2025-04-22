Isparta'da Elektrikli Araç Üretim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Isparta'da Elektrikli Araç Üretim Protokolü İmzalandı

Isparta\'da Elektrikli Araç Üretim Protokolü İmzalandı

Isparta'da Liya firması ile elektrikli araç üretimi için protokol imzalandı, 250 kişi istihdam edilecek.

22.04.2025 15:44
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Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Çin ortaklı Liya Elektrikli ve Motorlu Araçlar Şirketi arasında araç üretim tesisi kurulmasına yönelik ön tahsis protokolü imzalandı. Protokol töreni, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Afif Marulcu, şirket ortakları Hakkı Yaman, Jutao Li ve Gu Meng Meng'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılacak yatırım kapsamında, iki ve üç tekerli elektrikli araçlarla birlikte dört kişilik şehir içi kullanım amaçlı elektrikli otomobillerin üretimi planlanıyor. Toplam yatırım bedelinin yaklaşık 800 milyon TL olacağı belirtilirken, fabrikanın tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte ilk etapta 250 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor. Üretilecek araçların başlangıçta yüzde 41 yerlilik oranıyla üretileceği, ilerleyen yıllarda bu oranın yüzde 80-85 seviyelerine çıkarılmasının planlandığı ifade edildi. Ürünlerin hem iç pazarda satışa sunulacağı hem de yurt dışına ihraç edileceği bildirildi.

İmza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, yapılan protokolün Isparta açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Çok hayırlı ve Isparta'mız açısından da, değerli vekilimin ifade ettiği gibi, strateji ve kritik bir yatırımı inşallah bugün protokolü imzalamak suretiyle başlamış olacağız. Sürekli ifade ettiğimiz diğer bir husus sanayi olmazsa olmaz sektörlerden bir tanesidir. Ama bunun yanında sanayi sektörünün önünü açmak ve özellikle sanayi alanında stratejik yatırımlara ağırlık vermemiz gerektiğini sürekli ifade ediyoruz" dedi. Vali Erin, mevcut OSB'lerde yatırım yapmayı bekleyen 200'ün üzerinde sanayicinin bulunduğunu ve bu yatırımcıların daha fazla bekletilmesinin vebal olacağını belirterek, "Yeni etaplar açmak ve yeni alanları da sanayiye kazandırmak için Milletvekillerimizle, Vali Yardımcılarımızla, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzle, Milli Emlakla birlikte resmen bir seferberlik ilan ettik" diye konuştu.

Vali Abdullah Erin, üçüncü etapta 700 dönümlük bir alanın hazırlandığını, dördüncü etap için Atabey bölgesinde 1500 dönümlük bir alanın sanayiye kazandırılacağını belirterek, Liya firmasına Atabey'de 500 dönüme kadar arazi tahsisi yapılabileceğini ifade etti.

Vali Erin, yapılacak yatırımın büyüklüğüne dikkat çekerek, "Alınan yatırım kararıyla birlikte Isparta'ya 800 milyonla 1 milyar TL arasında bir yatırım gerçekleşmiş olacak ve 250'nin üzerinde istihdam sağlanacak" dedi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji, Ekonomi, Liya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'da Elektrikli Araç Üretim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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