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Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor - Son Dakika

Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor

10.11.2021 15:45

Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor 21 bloktan oluşacak bin 2 konut projesinde 287 adet 3+1 ve 715 adette 2+1 daire inşa edilecek Isparta'da emekli ve dar gelirli vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği konutların inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor

21 bloktan oluşacak bin 2 konut projesinde 287 adet 3+1 ve 715 adette 2+1 daire inşa edilecek

ISPARTA - Isparta'da emekli ve dar gelirli vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği konutların inşaatı tüm hızıyla sürüyor. .

Isparta'da son olarak 14 Ocak 2009'da Akkent'te 914 TOKİ konutunun anahtarı teslim edilmişti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, görevine başlamasının ardından yer arayışlarına başlanmış ve sonucunda da Süleyman Demirel Botanik Parkının arka kısmında bulunan bölgede bin 2 konutun yapılması için yer belirlenmişti. Ardından bin 2 konut için Işıkkent Spor Salonunda kura çekimi gerçekleştirilerek, hak sahipleri belirlenmişti. Eylül ayı itibariyle sosyal konutların yapılması amacıyla belediye tarafından belirlenen alanda inşaat çalışmalarına başlandı.

İnşaat yapım işini alan Ispartalı firmaya yer teslimi yapıldı ve firma çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü konut alanının bloklarının temel betonları döküldü, bodrum katları oluşurken, bazı bloklarda da 2.kat seviyesine gelindi.

21 bloktan oluşacak bin 2 konut projesinde 287 adet 3+1 ve 715 adette 2+1 daire inşa edilecek. Projede 967 araçlık da otopark alanı bulunuyor. Alanda ayrıca bir adet sosyal tesis ve cami de yer alıyor. Proje 275 milyon liraya mal olacak ve Temmuz 2023 tarihine kadar inşaatların bitirilerek hak sahiplerine anahtarlarının teslim edilmesi hedefleniyor.

Bin 2 konutun yanı sıra yine aynı bölgede yer alan eski Gülkent Devlet Hastanesi bölgesine de bin 500 sosyal konut yapılacak. Bölgedeki atıl vaziyetteki hastane binası yıkılırken, konut çalışmalarının yapılması için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor
Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor
Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor
Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor

Isparta, Emekli, Akkent, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Isparta'da emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi oluyor - Son Dakika Ekonomi


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